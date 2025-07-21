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現場見證戴立綱報氣象！賴雅妍看傻：你有在換氣嗎？

記者許逸群／台北報導

台劇《祕書俱樂部》主角賴雅妍日前到中視進行「一日祕書」體驗。她踏到新聞部，被賦予當氣象主播戴立綱的小助理祕書，她跟著進棚直擊Live播報，見戴立綱播報時一氣呵成，賴雅妍佩服不已：「你有在換氣嗎？都沒有停耶！」

▲賴雅妍到電視台擔任一日祕書。（圖／中視提供）

▲賴雅妍見證戴立綱報氣象。（圖／中視提供）

賴雅妍趁機體驗氣象播報，原以為有字幕機，站定位後才發現沒有提詞，完全考驗臨場反應，「站在綠幕前，剛開始不知道自己在比什麼，加上左右邊相反，所以反應要很快，這時才發現我自己的詞彙量真的太少，還是好好當演員就好。」

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戴立綱見她緊張便傳授秘訣：「把鏡頭當成妳爸媽，像跟他們聊天一樣。」賴雅妍錄完後頻頻問導播「這不會真的播出去吧？」回看畫面被自己的反應給逗笑，難得的體驗讓她對專業主播更加肅然起敬。為戲宣傳踏入電視台新聞部，賴雅妍感受到新聞工作的分秒必爭，更體會隔行如隔山。

▲賴雅妍到電視台擔任一日祕書。（圖／中視提供）

▲賴雅妍與康康。（圖／中視提供）

一日祕書體驗活動當天，正好遇上節目《綜藝一級棒》錄影，賴雅妍也到棚內探班，並充當主持群祕書，康康看到她一見如故，原來兩人曾在中視早期綜藝節目《食字路口》合作過，得知她來當祕書，康康樂歪：「我沒有做過董事長，讓我演一下。」

臨場互動沒有腳本，康康說笑話的功力也把賴雅妍逗樂，「到綜藝棚氣氛好歡樂，大哥們都好有親和力。」賴雅妍也懂得切換諧星路線，看到另一位主持人許志豪立馬喊「許董」，跟著到棚內彩排，逢人就鞠躬說「萬福金安」，跟進跟出打點張羅，完全是祕書上身。

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祕書俱樂部賴雅妍戴立綱

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