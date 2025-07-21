鍾鎮濤合照黃明志疑遭出征！　突發切割聲明：若早知他立場絕不會接觸

記者張筱涵／綜合報導

港星鍾鎮濤與曾志偉近日赴馬來西亞雲頂出席活動，並與當地歌手黃明志在公開場合合影，黃明志隨後將合照上傳社群平台，寫下「祝今晚演出成功 #超級無敵獎門人 #曾志偉 #鍾鎮濤」。然而，鍾鎮濤20日下午突發聲明，嚴正切割，表示與黃明志合影「屬無心之失」，澄清自己並不知情對方立場。

▲黃明志上傳和鍾鎮濤、曾志偉的合照 。（圖／翻攝自FACEBOOK／Namewee 黃明志）



鍾鎮濤透過社群平台表示：「本人作為一名中國人，始終以實際行動踐行愛國精神，堅定維護國家尊嚴與民族情感。」他強調，當時與黃明志合影「純屬公開場合的禮節性互動」，並未得知對方過去曾有爭議言行，「若早知其立場，絕不會有任何接觸」，聲明強調此事並不代表他認同黃明志的任何觀點。鍾鎮濤更親自拍下一張手持聲明文字的照片，以示誠意與立場明確。

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▲鍾鎮濤發文。（圖／翻攝自微博／鍾鎮濤）



事件延燒後，黃明志也隨即刪除原先貼出的合照，並在社群上回應：「為了不影響『祖國』的和平穩定以及大灣區香港的同志們的安全，我們已經將上一組合照貼文刪除了…」他進而補充說：「懇請各位網民們不要來質問我為何這麼做，要的話就去問你們的老闆。」最後還以粵語寫下：「btw 香港嘅網民你哋真係勁撚到爆（順帶一提，香港的網友你們真的厲害到爆炸）。」

▲黃明志發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／Namewee 黃明志）