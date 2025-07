DKB迷上台灣感性還去釣蝦！D1當場送出「男友香」

記者吳睿慈/台北報導

南韓團體DKB由E-CHAN、D1、GK、準序、YUKU組成,這次為了快閃店「CRUSH ON YOU」POP UP IN TAIPEI 」來台,20日接受台灣媒體聯訪,分享過去在台灣釣蝦的特別經驗,D1從小在海邊長大,對於「海鮮」不陌生,乾脆徒手下去抓蝦,笑喊「是老闆允許的,老闆教我們的」。

▲DKB迷上台灣感性還去釣蝦。(圖/FU Entertainment提供)



DKB多次來到台灣,他們對於「台灣感性」單字也不陌生,E-CHAN分享:「我所認為的台灣感性會聯想到『青春』,就像是青春的電影、OST,這次台中拍攝也有青春感,不管是拍照片還是影片,有很多美照。」準序則認為「台灣感性就是台中,我們還去了傳統市場、海產店,照片都拍得很好看」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲DKB拍攝女友視角很害羞。(圖/FU Entertainment提供)



快閃店還有以「女友視角」所拍攝的影片,準序把鏡頭當成情人,並設計了嘴邊有東西請女友幫忙撥掉的動作,他超害羞:「在拍攝時已經很害羞了,怕粉絲會看到會更加害羞,拍攝時,有一種矛盾心情,想公開又不想讓它公開出來。」GK則為粉絲安排一日約會行程,他思考了一下說:「先去吃火鍋,再去吃芒果冰、珍奶、台北101以及海鮮,最後為了消化再去騎電動協力車。」被問及可以接受一整天火鍋味嗎?他搖搖頭表示「那火鍋最後吃」。

▲DKB當場送出「香」給記者聞。(圖/FU Entertainment提供)



他們人緣極佳,快閃店吸引台灣藝人陳漢典、FEniX (承隆、家齊)、babyMINT、ARKis、F.F.O等人到場支持。5人更精心準備自己調配的香水,打算送給記者,5人努力拉票,最後由D1的「男友香」獲勝。