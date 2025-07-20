DKB迷上台灣感性還去釣蝦！D1當場送出「男友香」

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體DKB由E-CHAN、D1、GK、準序、YUKU組成，這次為了快閃店「CRUSH ON YOU」POP UP IN TAIPEI 」來台，20日接受台灣媒體聯訪，分享過去在台灣釣蝦的特別經驗，D1從小在海邊長大，對於「海鮮」不陌生，乾脆徒手下去抓蝦，笑喊「是老闆允許的，老闆教我們的」。

▲DKB迷上台灣感性還去釣蝦。（圖／FU Entertainment提供）



DKB多次來到台灣，他們對於「台灣感性」單字也不陌生，E-CHAN分享：「我所認為的台灣感性會聯想到『青春』，就像是青春的電影、OST，這次台中拍攝也有青春感，不管是拍照片還是影片，有很多美照。」準序則認為「台灣感性就是台中，我們還去了傳統市場、海產店，照片都拍得很好看」。

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▲DKB拍攝女友視角很害羞。（圖／FU Entertainment提供）



快閃店還有以「女友視角」所拍攝的影片，準序把鏡頭當成情人，並設計了嘴邊有東西請女友幫忙撥掉的動作，他超害羞：「在拍攝時已經很害羞了，怕粉絲會看到會更加害羞，拍攝時，有一種矛盾心情，想公開又不想讓它公開出來。」GK則為粉絲安排一日約會行程，他思考了一下說：「先去吃火鍋，再去吃芒果冰、珍奶、台北101以及海鮮，最後為了消化再去騎電動協力車。」被問及可以接受一整天火鍋味嗎？他搖搖頭表示「那火鍋最後吃」。

▲DKB當場送出「香」給記者聞。（圖／FU Entertainment提供）



他們人緣極佳，快閃店吸引台灣藝人陳漢典、FEniX （承隆、家齊）、babyMINT、ARKis、F.F.O等人到場支持。5人更精心準備自己調配的香水，打算送給記者，5人努力拉票，最後由D1的「男友香」獲勝。