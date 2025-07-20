AV女神葵司正式宣布引退！　結束14年生涯

▲人氣AV女優葵司正式宣布引退。（圖／攝自葵司IG）

記者張鈜閔／綜合報導

日本人氣AV女優葵司（葵つかさ）正式宣布引退！結束長達14年的AV生涯。葵司今透過IG發表引退聲明，並表示8月5日在東京澀谷舉辦的寫真展將是她「首次也是最後一次」公開活動，與粉絲正式告別。

葵司自2010年以「絕對少女」名義出道，憑藉清新形象與甜美臉蛋走紅，火速衝上人氣AV女優的地位。然而她2016年時被爆出與男星松本潤長達4年地下情，且當時松本潤與女星井上真央交往中，3角關係震撼娛樂圈，葵司社群被大量批評留言出征，2017年接受《週刊文春》專訪，親口回應與松本潤「已經結束了」。

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葵司在近日一次綜藝節目中，與前AV天后上原亞衣談及戀愛經歷，驚爆曾與「類似業界、但非AV圈」的人士交往，並坦承也有過與幕後工作人員戀愛的經驗，引起不少話題。

其實葵司的引退結果早有跡可循，她自去年9月後便未再發表新作品，原本預定參加台灣寫真博覽會也臨時取消，當時即以「思考人生方向」為由推辭，直到近期，她才恢復更新社群，並陸續發表將於7月25日與8月20日推出的兩本寫真集，寫真展的主題「最初與最後的寫真展」更藏告別意味。