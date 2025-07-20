凱特貝琴薩演員媽癌逝！　享壽78歲　她「2年內痛失父母」悲痛發聲

記者黃皓瑋／綜合報導

51歲的英國女星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale），曾主演《珍珠港》、《決戰異世界》、《攔截記憶碼》等多部經典作品，她的媽媽茱蒂洛（Judy Loe）也是英國知名電視演員。不過茱蒂洛日前傳出癌逝消息，享壽78歲，這也是凱特貝琴薩繼去年（2024）1月繼父過世後，2年內再度痛失家人。

▲凱特貝琴薩（左圖）與媽媽茱蒂洛。（圖／達志影像、翻攝自IG／katebeckinsale）



凱特貝琴薩昨（19日）在IG發文，悲痛證實茱蒂洛離世的消息：「我不想發佈這個消息，但我必須登記我媽媽的死亡證明，它很快就會成為公開紀錄。」她透露媽媽是在她懷中離開人世的，並坦言媽媽的死是自己從5歲時，發現生父過世以來最大的恐懼，然而它現在卻成為了現實。

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▲茱蒂洛癌逝，享壽78歲。（圖／翻攝自IG／katebeckinsale）



茱蒂洛1997年與導演洛伊巴特斯比（Roy Battersby）再婚，凱特貝琴薩雖然與繼父沒有血緣關係，但2人情感十分深厚。去年87歲的洛伊巴特斯比病危，當時正參加金球獎典禮的凱特貝琴薩，直接身穿禮服匆忙趕往醫院探視，並在繼父離世後悲痛發文悼念：「謝謝你成為我的爸爸，非常想念你。」令許多網友鼻酸。

▲去年洛伊巴特斯比病危，凱特貝琴薩（右）緊急趕往醫院。（圖／翻攝自IG／katebeckinsale）