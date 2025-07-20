暑假「最詭短劇黑馬」來了！《朱雀堂》播15分鐘見3屍 手法細節爆雞皮

文／潘慧中

看膩制式的愛情短劇，看不懂男女主角動輒一見鍾情、愛得死去活來的話，《朱雀堂》 絕對是暑假檔期讓人眼睛一亮的黑馬之作。故事背景設定在民國時期的上海灘，以一起斷手案為開端，而好看的點就是屍體呈現的方式（？），被割舌、捧著長明燈、頭頂還被打進散魂釘之外，對面壁櫥裡還有一正一反的男女雙屍。

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▲《朱雀堂》已完結，還沒看的人可以開始追了。（圖／翻攝自微博／朱雀堂官微）



以上只是第一集的概要，扣掉片頭片尾，大約只用15分鐘就拉滿懸疑感。如果是喜歡看這類獵奇驚悚片的觀眾，我只能說你各位有福了（？），劇中每宗命案的駭人手法可說是有過之而無不及，場景詭譎詭異，靈活結合民國奇案、神秘民俗儀式和靈異懸疑等元素。更奇妙的是，當你看到第25集某個角色死去的方式，以及其身邊的人的反應，你會驚覺前面的種種死法根本不恐怖，最恐怖的是藏在人心背後的細思極恐，那是我整部劇頭皮最麻的一場戲。

▲▼《朱雀堂》很適合喜歡懸疑劇的朋朋們。（圖／翻攝自微博／朱雀堂官微）



除此之外，我認為編劇厲害在整個故事從一樁私人恩怨講起，接著透過一連串的謀殺案，逐步牽扯出涉及上海黑暗勢力、貪腐官場與權色勾結的龐大拼圖，每一起看似獨立的命案其實都是一塊塊碎片，共同拼湊出背後盤根錯節的巨大陰謀。這種敘事手法很像俄羅斯娃娃，層層堆疊，既引人入勝，又能維持節奏的緊湊和張力。

▲《朱雀堂》不只寫懸疑也寫善惡。（圖／翻攝自微博／朱雀堂官微）



更有意思的是，《朱雀堂》 不僅僅是一部懸疑驚悚劇，它還是一場對人性陰暗面的深刻探索。隨著劇情推進，主角們在腐化的上海灘，從吃盡悶虧、任人欺凌，逐漸學會自保留後路，反映出善惡界線模糊的現實，最終明白，在黑暗中，每個人都可能成為所謂的惡人，正義並非輕易可得，更多時候它需要在現實的殘酷中去爭取。而這一切揭示了一個道理，單純的正向思維並不足以帶來愛與和平，更多時候，我們必須直面身邊最醜陋的現實，才有發現光明的可能。

▲主角們查案抽絲剝繭。（圖／翻攝自微博／朱雀堂官微）



最後想稱讚的一點是，劇裡的女性角色都是有血有肉的，無論是歌女、舞女或老鴇，編劇都非常直白地寫出她們的視財如命和勾心鬥角，同時展現她們的敢愛敢恨與堅韌執著。尤其是劇中的選美比賽，原本打著推動女性解放的旗號，但當女孩們發現背後暗藏更多骯髒的交易時，她們從一開始的相互猜疑對抗，到後來轉變成同仇敵愾的情誼。這樣的變化，不只讓角色更立體，也讓整部劇從驚悚懸疑昇華成一段關於女孩幫助女孩、覺醒成長的故事。

「看到了嗎？該抬不起頭的人是台下這幫衣冠禽獸，有罪的是他們，不是妳們，如果妳們想說什麼，放心，我肯定會站在妳們前面。」

▲萬茜（前）飾演的「高英」十分有魅力。（圖／翻攝自微博／朱雀堂官微）

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