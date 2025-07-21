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7月21日星座運勢／天蠍桃花財運雙雙報到　射手靠幽默打動對方

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：有志者事竟成

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感情：欠缺良好溝通

財運：得到朋友幫助

幸運色：天藍色

貴人：魔羯

小人：水瓶

雙子座

工作：可得家人幫助

感情：互動逐漸頻繁

財運：賺錢取之有道

幸運色：葡萄紫

貴人：雙魚

小人：天秤

天秤座

工作：思緒保持清晰

感情：切勿談到金錢

財運：獲得意外獎金

幸運色：鐵灰色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：直接做就對了

感情：互動較為平淡

財運：不宜加碼投資

幸運色：西瓜紅

貴人：獅子

小人：處女

金牛座

工作：有望出現轉機

感情：能得朋友介紹

財運：財支收益平衡

幸運色：茶葉色

貴人：牡羊

小人：射手

處女座

工作：可多增廣識文

感情：別以期待相處

財運：可多逢低買進

幸運色：櫻桃紅

貴人：處女

小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：同事相處融洽

感情：別無止盡擔心

財運：增益賺錢機會

幸運色：原木色

貴人：金牛

小人：獅子

天蠍座

工作：做表面不長久

感情：人緣桃花運增

財運：儲蓄大於支出

幸運色：深棕色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

雙魚座

工作：減少苛責下屬

感情：相處自由自在

財運：留意交易成本

幸運色：金箔色

貴人：水瓶

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：把握潛在客戶

感情：一起出去旅行

財運：留意存摺餘額

幸運色：天空藍

貴人：天秤

小人：魔羯

獅子座

工作：善辯者不可信

感情：兩人不約而同

財運：財運趨向平穩

幸運色：泥土色

貴人：雙子

小人：雙魚

射手座

工作：盡本分得美譽

感情：風趣打動對方

財運：參與公益捐款

幸運色：普洱色

貴人：射手

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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