王晴微波雞蛋炸傷眼！　「角膜破大洞」痛到狂哭：再也不敢了

記者王靖淳／綜合報導

女星王晴平時會透過社群記錄生活，今（19）日在IG限動曬出一張左眼紅腫的自拍照，透露自己在微波雞蛋時發生爆炸，導致她眼角膜破洞、皮膚燙傷，痛到她去醫院的路上狂哭，「再也不敢把雞蛋放到微波爐裡了。」

▲王晴把蛋放進微波爐裡加熱。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

王晴透露，她參考YouTube上的影片教學，嘗試用微波爐加熱雞蛋，沒想到剛拿出來時，就在她眼前突然爆炸，導致眼角膜破了一個大洞，皮膚還因此燙傷。為此，她形容當時的劇痛感讓她痛哭不止、頭暈目眩，甚至在打了止痛針、吃了止痛藥後，都無法緩解疼痛，她更無奈表示：「從此之後，再也不敢把雞蛋放到微波爐裡了⋯不管是生的還是熟的。」

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▲王晴微波雞蛋發生爆炸。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

王晴也感謝三軍總醫院的醫護人員即時替她處理傷勢，回到家之後，她在整理廚房才發現，爆炸痕跡四處可見，甚至連客廳都能看到蛋殼，天花板更留下一大片可怕的炸痕。為此，她表示慶幸自己當時站在側邊，否則若正面遭受衝擊，恐怕連眼球都有可能遭殃。面對這次意外，王晴在文末呼籲：「蛋不管生的熟的，都不要放進微波爐煮！」