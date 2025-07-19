直擊／金曲歌后消失歌壇「現身南港賣滷味」！　老公氣爆燒傷後首露面

記者蔡琛儀／台北報導

温嵐今（19日）在Legacy TERA開唱，舉辦「嵐趴踢」，在台東經營麻辣雞腳和麻油雞事業的金曲歌后紀曉君，也特別受好友温嵐邀請，北上在場館外擺攤，現場大排長龍，生意極佳，連知名音樂人王治平也跟著排隊。她受訪時表示，今天準備了200包雞腳、豆腐等，但因為現場不能用明火，因此換成電磁爐，沒辦法販售麻油雞。

▲▼紀曉君今和老公北上來擺攤。（圖／記者蔡琛儀攝）

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上個月紀曉君老公孫庭浩因瓦斯爐氣爆導致二度燒傷，脖子以下四肢燒燙傷，孫庭浩如今已復原良好，紀曉君說：「因為瓦斯爐老舊，看到想說火怎麼滅掉，他蹲下來點火，整個『蹦』，我嚇到啊，膝蓋的皮都掉了，脖子是灼傷，耳朵後面的毛都燒掉了。」不過想到此意外仍心有餘悸。

問到幫老公換藥時有無心疼落淚？紀曉君笑喊：「沒有啦，我要堅強啊，要哭就偷偷哭嘛，晚上的時候，很心疼他睡不好。」也打趣說好險老公帥臉沒有受傷。紀曉君也自爆，這陣子反覆感冒且聲音沙啞，就醫後發現是聲帶疲乏，某天郎祖筠來找她，她剛好失聲無法講話，只能用氣音對老公說話，再請老公轉達，至今都還在吃中藥調養。

▲紀曉君淡出歌壇，如今開心賣小吃。（圖／記者蔡琛儀攝）

紀曉君近年鮮少演出，上一張專輯更是24年前發行，但她表示，今年不會有任何演出工作，還是會全心投入「雞腳君」事業，雖然餐飲收入和本業相差甚遠，「但有一股動力，讓我每天的生活很充實、有目標，可以去擺攤，很有趣很好玩。」更透露天后張惠妹的家人也是常客，「張家的人都買雞腳，Saya說很好吃，但我沒特別問阿妹，她回家不會去打擾她。」