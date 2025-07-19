Coldplay主唱提抓姦事件！「希望我們沒闖禍」見台下情侶：你們合法嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

英國樂團Coldplay日前在波士頓開唱，沒想到大螢幕拍攝台下歌迷的橋段，意外補捉到新創科技公司Astronomer CEO安迪拜倫（Andy Byron）與人資長克莉絲汀卡博特（Kristin Cabot）偷情的畫面，成為全球社群熱議焦點，由於兩人過於慌張，當時主唱克里斯馬汀（Chris Martin）還幽默調侃：「這要不是偷情，不然就是太害羞了！」隨著輿論升溫，克里斯馬汀也再次談起了此事。

▲克里斯馬汀事後也在其他演唱會現場，幽默提起此次風波。（圖／翻攝自官方X）

事發隔天，克里斯馬汀在演唱會上，無奈笑著表示「希望我們沒有做壞事！」隨之全場大笑回應，另一方面，他隨後在演唱會中與台下觀眾互動時，還逗趣問到現場一對看起來應該是情侶的觀眾，「你們是情侶嗎？是合法的情侶嗎？好吧，我就冒這個險吧。」讓全場笑聲一片，氣氛輕鬆有趣，一連串反應又再度成為社群議論話題。

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▲當事人紛紛被公司停職。（圖／翻攝自X）

與演唱會氣氛形成強烈對比，Astronomer對外發出聲明，表示兩人已立即被停權調查，尚未有最終處分公告。此外還有消息指出，不倫男女中的女方，克莉絲汀的老公其實也是一名CEO，她一邊與安迪拜倫偷情，另一邊還在五個月前與另外一半共同購入新房，令八卦更添話題性。

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