張菲媳東京看GD展「沒排隊、全都有貨」　台粉直呼：羨慕！

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天王G-DRAGON（GD，本名權志龍）近日在全球巡迴舉辦的多媒體個人展覽「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION：Ubermensch」，台北自7月17日起也於台北101盛大登場，不過開展首日就因人潮過多、動線混亂、缺貨等出現抱怨聲浪，主辦為此多次出面道歉承諾改善。相較於台北的混亂，藝人張菲的媳婦翁馨儀卻在東京展區有著截然不同的觀展體驗。

▲翁馨儀分享全家去東京看GD展的心得。（圖／翻攝自翁馨儀IG）

翁馨儀19日在Instagram發文分享，一家四口在東京旅遊，意外遇上GD展覽正在當地舉辦，便順勢安排全家前往參觀。她興奮寫下：「太幸運了，剛好這時候在日本，全家一起追GD，東京GD展很好拍！很好買！」她透露全程都沒排到隊」，不僅買齊心儀的周邊商品，還能自在拍照打卡，讓不少台灣粉絲看了直呼羨慕。

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▲東京GD展貨量很足夠。（圖／翻攝自翁馨儀IG）

對於台灣粉絲最在意的周邊部分，翁馨儀也親自回報「除了power帽售完，其餘都有貨」，更提醒大家若是日本官方會員，「入場時出示還會送小卡」。她並貼心提醒，「線上買票的人記得帶護照，現場會認真核對名字」，看得出現場管理相當嚴謹。網友們紛紛留言「好想去」、「衣服超好看」、「太美太自然了」、「看偶像就是要穿得漂亮！」，她也開心回覆「很值得來！」