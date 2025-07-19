《麻辣鮮師》女星「心軟當保人」慘被騙！崩潰：小心一輩子還是做錯了

記者潘慧中／綜合報導

王俐人2001年以《麻辣鮮師》出道，不時會和粉絲分享生活的她18日坦言，之前因一時心軟當了保人，對方卻拿她的名字到處招搖撞騙，讓她相當崩潰，「小心了一輩子還是做錯了。」

▲王俐人心軟當保人卻被騙。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）



王俐人無奈地說：「是真的！好心沒好報！」她坦言，這件事讓她感到疲憊又難過，「我不是不知道風險、也不是沒聽過提醒，但當初我真的只是覺得他可憐，相信他不是壞人。結果我看錯了，也讓自己陷進了一個不該承擔的局面～。」

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▲王俐人自嘆太呆了。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）



面對外界質疑，王俐人解釋從頭到尾都沒有貪圖什麼，「只是單純幫一個人我以為急需幫忙的中年男子。想說他都50幾歲了，所有的錢都拿出來創業，兒子又在澳洲遇到詐騙，原本的負責人要立馬退出所以一時週轉不過來急需幫忙～。」沒想到，她最終換來的是「利用我，拿我名字到處騙」

經過此次教訓，王俐人才真正體會到人性並非本善，「有些人你幫了，反而會讓你一身傷」，也因此開始重新思考助人有時不是善良，而是愚蠢。

▲王俐人直言好崩潰。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）



王俐人現階段只想專心處理好這件事，然後好好過生活，「如果你關心我，請不要再問『妳怎麼會…』，因為我自己每天都在問自己這個問題。」她強調自己並沒有逃避，「我沒有躲起來、沒有放棄，我還在努力處理，只是很累、很失望。」

王俐人臉書全文：

是真的！好心沒好報！

這件事我真的覺得很累，也很難過。

我不是不知道風險、也不是沒聽過提醒，但當初我真的只是覺得他可憐，相信他不是壞人。

結果我看錯了，也讓自己陷進了一個不該承擔的局面～

我知道現在很多人可能不理解，或者會用：

「你看起來這麼聰明應該要很好啊！」

「你怎麼會這樣？」

「永遠不能幫任何人當保人或是負責人！」

朋友們關心驚恐問的問我⋯

也有人問我

「你是不是當初圖什麼？」

「他是不是給了你什麼好處？！」

的角度看這件事詢問我⋯

但我只能說：

我什麼都沒圖！我只是單純幫一個人我以為急需幫忙的中年男子。 想說他都五十幾歲了，所有的錢都拿出來創業，兒子又在澳洲遇到詐騙，原本的負責人要立馬退出所以一時週轉不過來急需幫忙～結果他是一個沒有肩膀的窩囊廢～利用我， 拿我名字到處騙⋯

我現在我才真正體會到，人性不一定是本善的，有些人你幫了，反而會讓你一身傷。

這件事真的讓我重新思考：幫助別人，有時候不是善良，而是愚蠢！

我已經不想再多解釋了，也不想再被質疑，我只想專心把事情收尾，然後好好過自己的生活。

如果你關心我，請不要再問「你怎麼會…」，因為我自己每天都在問自己這個問題。

我沒有躲起來、沒有放棄，我還在努力處理，只是很累、很失望。