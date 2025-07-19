蔡康永起身「能平視180cm的阿信」！看照片才驚覺真相：以為鞋墊太高

記者潘慧中／綜合報導

蔡康永的社群網站常分享人生智慧金句，沒想到，他18日突然寫下前幾天出席五月天的大巨蛋演唱會，和主唱阿信聊天時，內心實際上在想的事情，「忽然發現眼睛可以平視他。」

▲蔡康永18日才分享當時和阿信聊天時，內心在想的事情。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）



165公分的蔡康永透露當下和180公分的阿信聊到一半，突然發現能平視對方、不像以前都要抬頭看的時候，「對我來講是挺新鮮的視野。」原本以為是自己選了過高的鞋墊，結果「收到照片後才發現、原來我是站在20公分高的木箱上」。

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對於當下的錯覺，蔡康永用幽默的方式調侃自己和阿信的身高差，最後仍不忘自嘲：「矮子有矮子的體驗，上面的空氣不會稀薄嗎？一切都在一念之間。」

▲蔡康永11日出席五月天的演唱會 。（圖／相信音樂提供）



照片中，可以看到蔡康永穿著黑色襯衫與灰黑色寬褲。阿信則身穿黑色長版西裝外套內搭白襯衫，並以黑色長褲與中筒皮靴呼應整體深色造型，氣場十足。阿信一腳踏上隆起的觀眾席，和蔡康永開心聊天。

蔡康永IG全文：

那天被阿信抓起來聊天時，忽然發現眼睛可以平視他，不像以前都要抬頭看他

對我來講 是挺新鮮的視野

我還以為自己當天選的鞋子墊太高了，

收到照片後才發現、原來我是站在20公分高的木箱上

#矮子有矮子的體驗

#上面的空氣不會稀薄嗎

#一切都在一念之間