韓國知名餐廳翻車！老闆歧視「1人用餐」她哭著離開　惡劣態度曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星風子（풍자）講話風趣、擅於介紹美食，經營的YouTube頻道受到很多粉絲喜愛，而她所推薦的店家也會因此爆紅。怎料，近日她所介紹的其中一家餐廳卻因服務態度不佳而翻車，一名網友慕名前去用餐，店內規定必須點2人份以上，她雖是一人用餐，仍按照規定點了2人份，卻在吃飯短短20分鐘後遭到店家驅趕，相關影片曝光，引起全韓不滿，餐廳遭到炎上。

▲風子曾推薦美食餐廳「白金石堂」，使得店家爆紅、客人變多。（圖／翻攝自유난히 오늘YouTube）



一名網友前往美食餐廳「白金石堂」（音譯）用餐，從影片紀錄來看，她的態度正常，當聽到店家表示「規定要點2人份」，她爽快表示「那我就點2人份」，餐廳讓她入場用餐後，卻不斷在旁邊碎嘴，使得她最終開下錄音功能，把老闆的無禮對話全都錄下來。

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▲網友慕名前往美食餐廳吃飯，吃不到20分鐘卻被店家驅趕。（圖／翻攝自유난히 오늘YouTube）



老闆嫌棄「我們店裡，小姐妳只來一個人是不行的，妳要吃快一點」，網友尷尬地解釋「我吃飯的時間不會花太久」，老闆不耐煩回答「現在預約的客人都坐在旁邊等」，但其實當下並沒有人在等待，於是老闆又唸了幾句「雖然很抱歉，但我們是不能這樣的。」

最終該名客人拿出手機確認入場時間，向店家抗議「我進來的時間不到20分鐘」，沒想到，老闆回她「吃快點就對了」，她被氣到手狂抖、無法再進食，正打算結帳時，老闆又罵她吃太慢，她雖還是付了錢，但被無理的店家氣到哭出來，影片全程被PO上網，該餐廳遭到大批網友炎上怒指「態度很差」，點閱率破百萬人觀看。

▲該名網友吃飯遭驅趕，最終付完錢哭著離開餐廳。（圖／翻攝自유난히 오늘YouTube）



不僅如此，該餐廳過去的惡劣行為也被翻出，一對母子過去到餐廳用餐，由於媽媽是視障人士，入座時花了一點時間才找到位置，老闆竟說出「不方便的話就不該來這裡，現在餐廳正是最忙的時候」，令用餐客人當下震驚不已，並寫下留言「我希望這種餐廳就該倒閉」，目前在韓網掀起熱議。