袁惟仁「口頭承諾全跳票」！　陸元琪獨扛2孩還債：我們不富裕但很幸福

記者張筱涵／綜合報導

陸元琪18日晚間在社群平台發文，談及與前夫袁惟仁的離婚過往，透露當年簽署離婚協議時，對方雖口頭表示會負擔孩子的開銷與借貸，但事後卻以「一切不順利」為由拒絕協助，自己只得一肩扛下撫養責任，獨自面對壓力與委屈：「這一切是不是要謝謝他？！」

▲陸元琪和袁惟仁曾有一段婚姻。（圖／翻攝自FACEBOOK）



陸元琪表示，離婚當年，大兒子剛國中畢業，小女兒則是小學畢業。離婚協議簽字後，前夫即撇清責任，讓她一度陷入困境：「後來他病了，這個過程裡，我對外什麼都沒說，巨大的委屈跟面對都是我自己一個人處理。」如今孩子分別23歲與20歲，兄妹倆具備強大抗壓性，而她自己也更為堅強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文中，陸元琪也分享忙碌的一天生活寫照，清晨一早就開始處理工作訊息，卻因壓力太大在過程中不小心睡著，一覺醒來已經是下午一點，讓她驚呼：「今天一堆事情怎麼可以睡到現在！」隨後急忙處理再出門買菜，回家準備晚餐。

陸元琪看著享受完按摩後，躺在沙發上休息的一對兒女，最後表示：「謝謝那些不珍惜我跟孩子們的人，現在我們過的不富裕，但很幸福，我們變得更好是因為某人不珍惜，不是因為他留給了我們什麼，請妳們不要誤會了，祝福妳們。」

【陸元琪臉書全文】

我離婚的時候兩個孩子當時的年紀

一個是小學畢業

一個是國中畢業

簽離婚協議時

對方跟我說…

孩子留給我

開銷的事他只管孩子跟他借貸的部分與孩子的開銷

卻偏偏簽字之後他說一切不順利

要我想辦法

（當有人告知我，某人在網路抨擊反諷我是騙取來的婚姻，我真的大笑）

後來他病了

這個過程裡

我對外什麼都沒說

巨大的委屈跟面對都是我自己一個人處理

想一想

這麼多年過去了

那時候小學畢業跟國中畢業的兄妹

現在一個23

一個20

這對兄妹具有比一般人更大的抗壓力

我的能力也越來越強

這一切是不是要謝謝他？！

今天一大早就開始忙到又睡著

我真的睡著

因為今天一大早凌晨的廠商訊息太讓我難以處理

睡醒時是下午一點鐘

我整個嚇到….今天一堆事情怎麼可以睡到現在????????????

忙啊忙

然後出門買菜

回家煮飯

一邊煮…一邊想著…

可不可以外面的人都能像我兩個孩子一樣….好好做事…好好生活….

重點

一個人不負責

會影響到很多人的生計

說回來

吃飽後

兩個孩子討按摩

一個在我右邊

一個在我左邊

我的老天鵝

兩個輪流按

等我按好他們時

我說：請問換我了嗎？

這兩位已在沙發登出

謝謝那些不珍惜我跟孩子們的人

現在我們過的不富裕

但很幸福

我們變得更好是因為某人不珍惜

不是因為他留給了我們什麼

請妳們不要誤會了

祝福妳們