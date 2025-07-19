伴失智母日行千步練簽名　陳鴻崩潰放棄喊「被傳染了！」

記者葉文正／台北報導

美食專家陳鴻近日偕同母親作客《聚焦2.0》，談及母親近年罹患失智症及如何陪伴病程，並讓母親現身台前與自己互動，溫馨的畫面讓人不禁熱淚盈眶，陳鴻自己也挑戰「杯子歌」測試腦力，沒想到卻屢屢失敗，崩潰大喊：「我被我媽傳染了！」，營養師吳雅婷則分享沙漠人參「管花肉蓯蓉」能避免中重度阿茲海默症持續惡化。

▲陳鴻挑戰杯子歌。（圖／年代提供）



資深藝人陳鴻的母親幾年前出現失智前兆，除了每天回家要把門窗鎖緊，睡前會在床頭擺放好幾支雨傘外，過年時還曾因為平衡感喪失而跌倒，直到去年正式確診失智症。過去一年來，陳鴻以愛陪伴母親，不僅每天透過大眾交通系統讓母親能夠日走千步達到運動效果，還鼓勵母親做擅長的家事，增加被需要感。節目中，陳鴻母親也大秀平時練字的好功力，平穩娟麗的字跡讓眾人刮目相看。而陳鴻則是挑戰「杯子歌」，短短一首歌僅靠拍拿放三個口令就讓陳鴻暈頭轉向，大喊：「算了啦！我被我媽傳染了！」，有趣畫面令人哭笑不得。

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▲陳鴻與媽媽。（圖／年代提供）



除此之外，營養師吳雅婷打破傳統迷思，指出銀杏分為銀杏葉與銀杏果兩種功效，銀杏果養肺不補腦，而銀杏葉則需要醫生處方籤才可以使用，並不是大家常說的「銀杏補腦」。接著吳雅婷介紹了寄生在紅柳樹根部的沙漠植物──美稱沙漠人參的「管花肉蓯蓉」，不僅可入菜，內含AIE2能減緩腦部類澱粉蛋白的堆積，並能延緩中重度阿茲海默症病情惡化，更多健康新知請鎖定每週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出的《聚焦2.0》。