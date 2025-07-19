《BOYS 2》參賽者曾出道遭棄　「為生計一天打工12hrs」表演引鼻酸

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《BOYS II PLANET》17日開播，許多經典舞台也都逐漸誕生。其中一位來自中國大陸的參賽者孫亨裕，過去曾以BLANK2Y出道，接著在2023年團隊又改名為DV.OL，但就這樣被公司放置，最後選擇每天打工12小時維持生計，這次也是他想把握的最後機會。

▲孫亨裕。（圖／翻攝自YouTube／BOYS II PLANET）



孫亨裕2022年曾以BLANK2Y成員出道過，但僅在當年推出2張作品後就沒了活動，隊伍重組後在2023年10月再度以DV.OL出道，原本預計在2023年11月26日推出第一張單曲，但因為成員的健康問題延期，2024年1月14日官方帳號停擺，成員們也開始另尋出路，他就這樣被公司放置不管。

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面對演藝活動再次被迫結束，孫亨裕發現自己除了唱歌跳舞什麼都不會，為了生計便去烤肉店打工，每天工作12小時，這次參加《BOYS II PLANET》當成最後一次挑戰出道的機會，便帶來〈NEVER EVER〉的唱跳表演，而他一開口和舉手投足都充分展現了過去努力所建的基底，韓文發音也十分自然，這也讓導師群激動到站起來響應，Rapper JUSTHIS更是泛淚。

這段表演不只在X（舊稱推特）上引起熱議，傳到論壇theqoo後更登上熱門文章，「不只有段辛苦經歷，也是真的有實力的關係，讓人更加佩服與願意支持」、「我會投票給你的」、「希望這位朋友能有明亮的未來」、「韓文說得很好，實力也很不錯，希望有好的發展」、「我真的看到這種拚盡全力的人都會很支持」、「我也跟JUSTHIS一樣忍不住哭」、「聽了故事之後有點鼻酸，再看到他實力這麼好，更能感受到那份努力的意義了」。