7月19日星座運勢／魔羯財運現重大變動 天秤舊情有望重燃
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：面帶微笑上班
感情：維持互動平衡
財運：趨勢不利加碼
幸運色：香檳粉
貴人：天蠍
小人：水瓶
工作：逐漸得心應手
感情：相處時間縮短
財運：達成理想預期
幸運色：淺棕色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：加強執行效率
感情：挽回先前舊情
財運：多投資績優股
幸運色：原木色
貴人：金牛
小人：獅子
【土象星座】
工作：多加協調工作
感情：可多表達看法
財運：可能重大變動
幸運色：珊瑚粉
貴人：雙子
小人：天秤
工作：思緒較為混亂
感情：可得家人祝福
財運：金錢壓力較大
幸運色：藍紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：樂觀面對工作
感情：家人轉介良緣
財運：降低抱持期待
幸運色：金黃色
貴人：獅子
小人：魔羯
【水象星座】
工作：承認職場失誤
感情：猶豫錯過感情
財運：獲利有待加強
幸運色：天空藍
貴人：處女
小人：金牛
工作：懂做人得貴人
感情：耐心等待回應
財運：理財需順趨勢
幸運色：銅黃色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：不必侷限想法
感情：好好陪伴對方
財運：投資再三評估
幸運色：莓紅色
貴人：射手
小人：天蠍
【火象星座】
工作：主動邀約客戶
感情：多加傾訴心事
財運：建議步步為營
幸運色：天空藍
貴人：魔羯
小人：處女
工作：天道酬善勤人
感情：內心較不安感
財運：順著市場走向
幸運色：桃木色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：職場以和為貴
感情：平淡細水長流
財運：減少目標花費
幸運色：銀白色
貴人：水瓶
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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