送水小妹竟是「超大咖玉女」　江蕙當場嚇到尖叫：怎麼是你！

記者蔡琛儀／台北報導

天后江蕙（二姐）今（18日）在高雄巨蛋開唱，她之前才說演唱會沒要找嘉賓，沒想到在台上遞水給她的，竟是秘密上台的閨蜜方文琳，二姐本來說：「這新來的喔？這是誰？」仔細一看才發現是方文琳，讓江蕙嚇到大尖叫，「你現在是..怎麼變你來遞水？」

▲▼江蕙唱到一半，方文琳驚喜上台。（圖／寬宏提供）

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方文琳笑說：「不是啦我在旁邊看，剛才送水那位說要去尿尿，所以他把我推出來。」坦言自己是特別從台北南下來看好友，幽默表示：「我一個禮拜前就開始跑，大家都知道我有在跑馬拉松，跑了一個禮拜才跑到。」被二姐笑她太誇張。

江蕙今晚唱的〈女人的故事〉是方文琳前夫于冠華作曲，方文琳說，兩人離婚至今仍維持很友好的家人關係，也是她罕見提到前夫。江蕙隨後也cue方文琳一起唱歌，但方文琳說：「我才剛開刀我也不敢唱啦。」兩人也在台上做起衛教，呼籲不要喝太熱的，就算睡前喝一點烈酒，也不要馬上躺下睡覺，要喝點水，方文琳說：「也要呼籲大家要做健康檢查，不管老的少的，早點做早點發現毛病。」

江蕙和方文琳相識超過30年，兩人分別歷經了罹癌的人生低潮，方文琳透露，之前曾看到江蕙因為化療身體浮腫而大哭，江蕙還冷靜安慰她：「哭啥啦，沒事了啊！」讓她直誇江蕙很勇敢。