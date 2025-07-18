江老師解放比基尼「自信曬出妊娠紋」！　甩自卑：每個痕跡都有故事

記者顧齊祐／綜合報導

知名YouTuber「我是江老師」去年因卵巢邊緣惡性腫瘤一期接受手術，切除19公分的巨型腫瘤，術後恢復良好。近日，她前往馬爾地夫度假，罕見曬出比基尼的美照，展現窈窕的好身材，肚子上還有明顯妊娠紋，她也分享心境轉變，強調「每一個痕跡都有它的故事」，引發網友熱烈討論。

▲江老師前往馬爾地夫度假，罕見曬出比基尼美照。（圖／翻攝自Instagram／teacherchiang）



江老師昨（17）日在社群平台分享旅遊美照，她頭頂戴著遮陽草帽，身穿橘紅色三點式比基尼，悠閒站在沙灘邊，充滿度假氣息。她坦言，過去非常在意生產後留下的妊娠紋，長時間不敢穿比基尼，但手術過後，她的心境變得更加開闊，她表示：「每一個痕跡都有它的故事，也有它的意義，現在也不感到自卑了，只要懂得欣賞自己，穿什麼都好看！」照片中，她自信展現平坦小腹，秀出好身材，甚至還轉身露出白嫩美背，散發出健康與自信的魅力。

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▲江老師自信展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／teacherchiang）



江老師的貼文發布後，網友紛紛讚嘆她的勇敢與魅力，留言道「妊娠紋是媽媽美麗與偉大的印記」、「太漂亮了啦，女大生一樣」、「老師你的身材保養得也太好了」、「不論是哪種身材自信最重要」、「這是少女吧，太嫉妒了，我檢討我自己」、「每個痕跡都是老師的勳章，您美到骨子裡了」。

▲江老師大方露出白嫩美背。（圖／翻攝自Instagram／teacherchiang）



江老師去年確診罹患卵巢邊緣惡性腫瘤一期，經手術切除一邊卵巢及輸卵管，並移除部分腹膜，術後不需進一步化療或放療，她僅需定期追蹤健康狀況。江老師也提到，兩年前她曾做全身健康檢查，但未發現腫瘤，推測腫瘤可能在近兩年快速增大。她藉此呼籲女性朋友除了定期健檢外，也應進行超音波檢查及抹片檢查，以早期發現可能的健康問題。

▲江老師手術過後心境變得開闊，坦然接受妊娠紋。（圖／翻攝自Instagram／teacherchiang）