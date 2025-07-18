DJ圓圓鬆口「普吉島孵愛的結晶」：現在生活太colorful

記者蔡琛儀／台北報導

DJ圓圓近年除了主持、演戲，音樂事業也繳出亮眼成績單，再推出新歌〈Sí O Sí〉，歌名來自西班牙語的「不管怎樣」。圓圓這次獨自扛下寫詞重任，為此更特地飛往普吉島閉關三天三夜，寫出她心中對生活的心聲，她坦言：「現在生活太Colorful，愛情已經不是生命的重中之中。」強調歌詞中的「我要你」，指的不是愛情或某個人，而是她所有想要追求的一切。

▲DJ圓圓推出新歌〈Sí O Sí〉。（圖／DJ圓圓提供）

〈Sí O Sí〉由DJ圓圓中華藝校的學弟潘信維操刀作曲及製作，並請來新一代電音才子WILVIN編曲。談及與潘信維的緣分，兩人因電台宣傳一拍即合，潘信維隨口一句「來啊，我幫你做一首歌」，沒想到就促成了這次的合作。圓圓形容合作過程「快狠準」，僅花3小時便完成錄音，潘信維笑回：「因為不快狠準，下次錄音就要等圓圓飛回來了！」

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錄音當天，DJ圓圓雖然自覺有點感冒，但一進錄音室還是完美飆唱高音，MV則預計將前往菲律賓宿霧取景。此外，身兼多職的DJ圓圓，近期更化身「時間管理大師」，她透露一個禮拜有五天會在不同城市醒來，短短25天內便踏遍成都、蘇州、橫店、新疆、上海、長沙，行程滿檔。

▲DJ圓圓新歌〈Sí O Sí〉由學弟潘信維幫她作曲、製作。（圖／DJ圓圓提供）



面對已到來的2025年下半年，DJ圓圓沒有打算停下腳步，預告將與體壇進行深度結合，還準備扛起貢寮海祭、大稻埕夏日節、桃園鐵玫瑰音樂節、High龜山啤酒搖滾音樂節等多場大型音樂活動的主持重任，連跨年檔期也早已被預訂。此外，她更透露7月底將有另一首新單曲問世，將搭配大陸歌手兼演員劉宇寧的新戲，可說是全年行程滿檔。