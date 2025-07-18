《鬼滅之刃無限城篇》日本上映首日！電影院擠滿人…周邊一早賣光

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》18日在日本率先全世界上映，更推出零點場次，即使是平日早晨，電影院還是擠滿人！戲院出現早上7點就有百人以上的排隊潮，周邊商品更在早上就賣光，令不少準備買周邊的影迷撲空。

▲《鬼滅之刃無限城篇》日本首日上映，電影院擠滿人。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，《鬼滅之刃無限城篇》如預期般引爆朝聖旋風，各地電影院出現平日難以想像的場面，有人形容：「平時空蕩蕩的電影院擠滿了人，購買周邊商品的隊伍也非常誇張，果然《鬼滅》的影響力不同凡響。」有媒體人早上8點前往東京二子玉川的電影院準備看片，抵達現場後發現，周邊商品區已經排起長隊。

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而《鬼滅》周邊商品中，網友透露以隨機22款發售的 「電影票風格小卡」最受歡迎，接著是水柱富岡義勇、竈門炭治郎的絨毛娃娃銷售速度非常快，還有徽章也很快賣光。其中炭治郎與富岡義勇的小立牌在各地都非常受歡迎。戲院為了減緩排隊人潮，部分地區將場刊與周邊分開販售，但仍持續是排隊狀態。網友留言「早上第一時間來卻已經有一款鬼滅周邊賣完了」、「在上班前特地去買鬼滅場刊，但已經有商品賣完了」。足見電影的超人氣。