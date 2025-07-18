廣末涼子「車禍罹病停工93天」首發聲！認還需要時間…大片在等她

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子4月7日在高速公路發生車禍，送醫後因情緒失控出手踹傷護理師，被當場逮捕。而獲釋後的她因宣佈停工，並坦承患有雙極性情感障礙（又稱：躁鬱症），自車禍騷動至今93天，她首度以錄音向粉絲發聲。

▲廣末涼子「車禍罹病停工93天」首發聲。（圖／翻攝自IG）



廣末涼子於18日正好迎接45歲生日，也是粉絲俱樂部「NEW FIELD」成立一周年，為此發表一段錄音檔，時長約30分鐘，內容類似廣播節目的形式，向粉絲傳達近況與感謝。她的聲音聽起來很平和愉快，但最後話鋒一轉，提到「對於讓大家擔心的事情，我想向大家道歉……」，並說明暫停工作的原因。

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即使處於停止活動期間，廣末涼子表示，粉絲俱樂部內的粉絲仍然保持著活躍的氛圍，讓她感受到「有一個可以回歸的地方」，對此表達感激之情。她久違親自發聲，也令粉絲期待她能回歸人氣大作《信用詐欺師》系列電影的續集。

報導指出，廣末涼子在《信用詐欺師》電影中飾演寡婦詐欺師「波子」，清冷但充滿魅力的身影持續在系列電影登場。知情人士透露，《信用詐欺師》對於製作方富士電視台而言是重要的搖錢樹，據傳第4部企劃已經開始運作，並調整將於2026年春季開拍，廣末涼子發生車禍前，也被外界一致認為會演出。由於距離新電影開拍還有8至9個月，復出接演的可能性並非是零。

廣末涼子在最新音檔透露，停工期間，好好思考了自己女演員生涯及育兒等問題。她認為重新開始活動「還需要一段時間」，但希望能先為粉絲俱樂部會員做些事情……這些是她的「未來計劃」。知情人士表示，她目前以治療和育兒為主，如果有機會演出《信用詐欺師4》，也僅是以非常少的戲份登場，看來會逐步慢慢復出。