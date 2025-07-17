「最美賭王千金」放送白皙美腿、美背辣暈！網讚：真正白富美代表

記者劉宛欣／綜合報導

34歲的何超蓮身為已故澳門賭王何鴻燊與三房太太陳婉珍所生的千金，一直以來都是話題焦點。自2023年與中國大陸男星竇驍結婚後，不像外界猜測的淡出大眾視野，反而持續活躍於演藝圈，不斷拓展事業版圖，包括參加大陸綜藝節目及參演電影，人氣不減反升。她近日在社群曬出的泳裝照，更是一舉掀起網友熱烈討論。

▲何超蓮經常透過社群與粉絲互動。（圖／翻攝自何超蓮IG）

在最新釋出的美照中，何超蓮身穿一件紅色花紋掛頸連身泳衣，坐在泳池邊優雅擺Pose，展露白皙肌膚與修長雙腿，畫面既性感又不失高雅。她大方展現美背與曲線，展現出自信與好身材。不少網友留言大讚她的外貌與氣質兼備，「這身材太絕了！」、「真正的白富美代表」、「又美又有錢，太羨慕了」、「健康又性感，太迷人」等。

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▲何超蓮被讚是真正的白富美。（圖／翻攝自何超蓮IG）

此前，何超蓮也曾在抖音發布一段吸睛短片，一天便狂吸28萬個讚。影片中她身穿綠色吊帶雪紡裙、頭戴貓耳造型，以甜美俏皮模樣入鏡，鏡頭一轉，她背對鏡頭輕盈旋身，露出大片潔白玉背，性感中帶點清新。裙擺隨著她在花園赤腳奔跑而擺動，營造出如精靈般的氛圍，笑稱原本想「翩翩起舞」，沒想到「地面太燙腳」，可愛又「接地氣」的個性令粉絲倍感親近。