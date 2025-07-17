Coldplay演唱會意外成「抓姦現場」！不倫男女親熱被拍　身分遭起底

記者劉宛欣／綜合報導

英國天團Coldplay（酷玩樂團）近日在美國波士頓開唱，一如往常吸引了大批粉絲朝聖，不料現場鏡頭卻意外捕捉到「不倫戀」畫面。一對男女在演唱會現場原本親密互動，卻在攝影鏡頭掃過瞬間，神色慌張地鬆開手、避開鏡頭，連主唱克里斯馬汀（Chris Martin）都看傻直呼：「這如果不是偷情，就是太害羞！」瞬間引爆網路話題。

▲Coldplay演唱會大螢幕意外捕捉到偷情畫面。（資料照／記者蕭采薇攝）

畫面在社群上瘋傳，鍵盤柯南們很快就查出兩個當事人的身份背景。男方據傳是軟體公司 Astronomer 的CEO安迪拜倫（Andy Byron），而女方則是該公司的人資總監克里斯汀卡博特（Kristin Cabot），值得一提的是，兩人各自都有婚姻家庭，有現場歌迷轉述，當時安迪從背後擁抱克里斯汀，兩人隨著音樂擺動，互動親密，明顯超出一般同事界線。

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▲兩人被拍到瞬間超慌張。（圖／翻攝自微博）

更讓人瞠目結舌的是，當螢幕畫面打到他們時，男方當場蹲下、彷彿想鑽地逃走，女方則立刻摀住臉、轉身逃離現場，兩人反應激烈又緊張，讓不少網友直呼「果然有鬼」。事後大量網友湧入兩人的社群帳號留言，甚至還有人嘲諷「兩起離婚案即將發生」、「這反應根本此地無銀三百兩」，兩人絕對沒有想到開心看演唱會，卻成了「社死現場」。

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