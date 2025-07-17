江祖平怒控《願望》導播「燙傷沒喊卡」返家痛哭　三立電視回應了

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女神江祖平深耕演藝圈已有將近30年，私底下經常會透過社群網站分享日常生活，怎料她今（17）日卻發文控訴拍片期間遇上無能導播，在拍攝期間被滾燙熱水潑傷，對方不僅沒有喊卡急救，事後還得吃藥才能繼續工作，對此，她主演的八點檔《願望》所屬的三立電視也做出回應。

▲江祖平拍攝《願望》意外遭熱水燙傷。（圖／三立提供）

江祖平在《願望》飾演反派「麗紅」，戲裡為了老公黃少祺做盡壞事，後來跟劇組告假，休息了一段日子後，改名為「可欣」重新回歸，成為劇中命運多舛的角色，怎料卻在今（17）日傳出兩人在拍攝恩愛戲時，她被滾燙熱水潑傷，造成皮膚長水泡。

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▲江祖平拍攝《願望》意外遭熱水燙傷。（圖／三立提供）

回想起被熱水潑傷的過程，江祖平透露當下導播並沒有立即喊卡急救，反而要她忍痛繼續演下去，她表示自己「目前得用止痛藥維持狀況，才不至於因為疼痛而記不住台詞與走位，才能把工作完成」，回到家後還忍不住委屈痛哭，而該名導播則從未道歉也解釋。

▲江祖平拍攝《願望》意外遭熱水燙傷。（圖／三立提供）



對此，三立電視表示，針對昨（16）日八點檔拍攝現場狀況，經與劇組了解後，過程上確實有所失誤。昨日現場拍攝完該鏡頭後，即有停機了解演員狀況，現場可能一時混亂，溝通情況不足，相關過程會進行檢討改進。

▲江祖平拍攝《願望》意外遭熱水燙傷。（圖／三立提供）

三立台灣台戲劇中心龔美富資深副總事後也分別向江祖平和黃少祺兩人致電表達慰問與歉意，後續會確保拍攝現場工作人員的安全無虞。