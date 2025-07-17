《BOYS II PLANET》C位被爆黑歷史　前練習生控他「霸凌全公司」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓選秀節目《BOYS PLANET》在2023年成功打造男團ZEROBASEONE，近來又製作第二季《BOYS II PLANET》。沒想到17日開播前，就爆出韓國C位金虔佑（김건우）疑似是霸凌加害者，掀起網友熱烈討論。

▲金虔佑是《BOYS II PLANET》K組的中心位。（圖／翻攝自Instagram／boysplanet.official）

爆料網友A男指稱，金虔佑在大約兩年前是娛樂公司B旗下的練習生，當時因為他被高層偏袒，導致足了新人開發組的組長和本部長以外，所有工作人員都像對上司一樣對待他，金虔佑還因此擁有「B娛樂的王」的封號。

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A男更指控說，金虔佑恃寵而驕，除了對待公司職員很沒禮貌，還會霸凌其他練習生，從中獲得快感。A男透露，曾經有練習生因為在路上遇見金虔佑沒有先打招呼，就被金虔佑聯合眾人欺負；後來即使有先打招呼，也會被他無視。排練時，金虔佑還會對同儕進行辱罵和主觀評價，甚至強迫對方在沒開冷氣的情況下，重複同樣的動作長達1至2小時，要通過他的「檢查」才能開始個人練習或回家。

A男說，他有曾試著解決這個問題，在蒐證後向本部長反應，但卻只獲得「虔佑本來就比較敏感，你們多包容點」這樣的草率回應。A男也提到，只有少數的人曾試圖反擊，但最終都會淪落為被霸凌的目標，還有練習生因受不了，直接付違約金離開公司。

▲金虔佑因擁有出色的外型和身材，吸引不少粉絲支持。（圖／翻攝自Instagram／boysplanet.official）

為了佐證指控，A男公開了自己曾在B娛樂公司當練習生的相關資料，以及與知情人士討論金虔佑參與《BOYS II PLANET》的對話紀錄，和接受精神科治療的診斷紀錄。他強調：「難道我會為了阻止一個人當藝人而說謊揭露，再冒著被告的風險賭上我的人生嗎？」表示自己說的一切屬實，「我聽說金虔佑正在要求認識他過去的練習生保密，這代表他自己也知道自己做過錯事。犯了錯的人，就該為自己的行為付出代價。」

對此，電視台Mnet向韓媒《Star News》表示：「《BOYS II PLANET》製作團隊已意識到此事件的嚴重性，目前正針對社群平台上出現的爆料內容進行事實查證。」目前正在向相關人士釐清事件真相，「同時也正在審慎研議是否涉及任何法律層面的問題。」