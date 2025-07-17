《雞排英雄》導演號召人權電影獎！大讚「臺灣是重視人權的國家」

記者黃庠棻／台北報導

由國家人權博物館舉辦的「臺灣國際人權影展」今年正式更名為「臺灣國際人權電影節」（Taiwan International Human Rights Film Festival），將升級廣納更多臺灣人權電影放映，並於9月19日至10月12日在臺北、高雄兩地盛大登場。

▲2025臺灣國際人權電影節。（圖／臺灣國際人權電影節提供）

今年首波重磅活動「人權電影獎」徵件上月起跑，現正如火如荼進行徵件，總獎金高達台幣六十萬元，並將於8月3日截止收件。本屆策展人葉天倫導演誠摯邀請熱愛影像創作的觀眾「關注在地，看見國際」，一起用鏡頭關注社會，用影像發聲，踴躍報名參賽。有趣的是，同時也任教世新大學的葉天倫，還特別表明超級期待學生拍攝的作品，表示「每年都會被驚喜到」。

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▲「2025臺灣國際人權電影節」策展人葉天倫。（圖／臺灣國際人權電影節提供）

臺灣國際人權電影節同時間也公布2025年的主視覺，以代表環境的綠色為主要色調、並以亞馬遜叢林為背景，主題意象是一個巨大的海螺，流瀉出來自大自然的聲音與訊息，而意象中的人類走向海螺，象徵著去回應與聆聽，巧妙連結影展「地球在說話，你聽見了嗎」標語，凸顯本屆人權影展著重「環境人權」的定位。

▲「2025臺灣國際人權電影節」策展人葉天倫。（圖／臺灣國際人權電影節提供）

今年「2025臺灣國際人權電影節」策展人由葉天倫出任，他出身屏風表演班，演而優則導，曾以電影《雞排英雄》、《大稻埕》等創下破億票房奇蹟，並以影集《愛。回來》呈現族群融合的新臺灣價值，擅長將臺灣在地文化注入娛樂作品。

葉天倫除引發話題，更帶動各界熱烈討論與觀影人潮，可說是當今最接地氣與國際化的臺灣影像工作者。而他所執導、製作的影集《愛。回來》、《雙城故事》及《紫色大稻埕》等更躍上Netflix平台，於全球190國家熱播。

▲「2025臺灣國際人權電影節」策展人葉天倫。（圖／臺灣國際人權電影節提供）

不僅如此，葉天倫推崇臺灣國際人權電影節，認為「這個影展非常重要」，他表示臺灣是個重視人權的國家，電影節除能讓觀眾關注在地，更藉此看見全球所面臨及熱議的議題。今年電影節主題特別加入「環境人權」單元。

而葉天倫認為近幾年大家都感受到氣候變遷帶來的衝擊，氣候、土地、空氣及水等資源不斷在改變，並威脅著萬物的生存，環境人權問題已迫在眉睫。他呼籲觀眾，一起加入、重新理解「人權」這兩個字的廣度與深度。