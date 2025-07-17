希澈認近年「身心狀態差」！隔8年參與SJ完整回歸：被隊友、粉絲療癒

記者劉宛欣／綜合報導

Super Junior在2025年迎接出道20周年里程碑，推出了第12張正規專輯，因舊傷而許久未參與完整舞台、宣傳的成員希澈，近日在社群吐露對團員們的深厚情感，字裡行間充滿真摯與感性，引起粉絲共鳴。

▲希澈睽違多年參與SJ的完整回歸行程。（圖／翻攝自SJ官方、希澈Instagram）

希澈16日在Instagram限時動態上發文表示：「我沒喝酒，是在跑通告的路上。」接著坦言，在自己沒有參與打歌舞台的期間，有許多他不熟悉的內容與節目，他將自己比喻成《森林王子》裡的小主角「毛克利」一樣，利特與銀赫手把手教他，一步步跟著他們走，「這幾年無論是腦子或是內心都有點失調」。

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接著話鋒一轉，希澈提到了這段時間的轉變：「但跟隊友們一起練習、相處的這段日子，讓我感覺被療癒了，彷彿重新迎接了全新的世界（雖然原本就在這個世界，只是我太久沒回來了）」。他也感性補充，「最近情緒波動很大，整個活動期都要瘋掉了（是好的那種），雖然我的舞姿可能像狗狗一樣亂跳，但站在後排看著成員們的屁股，對我來說就是最大的幸福與快樂，這是只有我能看到的風景。」

▲希澈在IG吐露回歸期間的心情。（圖／翻攝自希澈Instagram）

最後，希澈更以一句話總結自己的內心：「果然我這個男人的最大多巴胺來源，就是SJ和E.L.F（SJ粉絲名）！」另一方面，Super Junior 8日推出的專輯，首週銷量突破30萬張，刷新團體自身的最佳紀錄。新專輯同時席捲全球20個地區的 iTunes 專輯榜冠軍，包括沙烏地阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、新加坡、泰國等，展現驚人的國際級人氣。

值得一提的是，主打歌〈Express Mode〉在台灣KKBOX拿下即時榜、K-POP 新歌日榜、單曲日榜三冠王，其他8首收錄曲也全數進榜。在中國QQ音樂與酷狗音樂的數位專輯銷售榜也拿下第一名，實力不容小覷，用實際成績證明20年後依然寶刀未老。