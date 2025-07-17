楊繡惠綑狗鏈瘦身 每餐只吃滷蛋兩青椒自虐式減重

記者葉文正／台北報導

現代人有數不完的焦慮，吃飯焦慮發胖、拍照焦慮沒濾鏡、還有其他健康與金錢煩惱，《女人我最大》邀請楊繡惠、紀言愷、陳天仁、Amanda、李宓，和觀眾分享內心焦慮。紀言愷顧慮社群表現，坦承每發一篇文，就得花3小時修圖、改文；楊繡惠則靠狗鏈捆腰，對抗自己的身材焦慮。另外，女大「粉美賞」開跑，精選上百種產品，讓大家挑選美妝保養品不再焦慮。

▲楊繡惠談到曾自虐式減重。（圖／TVBS）



楊繡惠坦承自己有「身材焦慮」，多年來因為代言壓力，得靠「綁住」維持纖瘦身材。她透露一開始嘗試不少方法，後來和男友分手後，共同撫養的毛小孩歸男友，自己則拿回金色狗鏈，她靈光一閃，乾脆繫在腰上，當作檢視體型的測量工具，她笑說：「從此以後，我要維持身材就靠這一條，鏈子就再也沒有離開過我身體。」此外，她對自己飲食斤斤計較，下午5點半之後不再進食，有時候一餐就吃1顆滷蛋配2片青椒，在藍心湄的追問下，她坦承這麼多年自己從來沒吃飽過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲紀言愷秀出傲人腹肌。（圖／TVBS）



紀言愷擁有傲人肌肉，還曾出過寫真集，但他坦言12年來不敢鬆懈，只要經過鏡子就要撩衣檢查腹肌與皮脂，不滿意就立刻衝健身房消脂。他表示12年來，他將每週2次高強度的運動，視為一種「健身債」，還債了才允許自己做其他開心的事情，「朋友有約或是有工作，要是當周沒完成健身，我就會拜託他們改期」。除了身材，他透露自己還有 「社群焦慮」，每次發一篇社群貼文，前置作業就得花上大量時間，從挑選照片，他就要在群組詢問同事意見，緊接著修圖，再仔細斟酌文章內容，一套流程下來，常常得耗費3個小時，他苦笑自己可能有點強迫症。



選美出身的李宓生完5個孩子，在社群po出產後泳裝照，卻遭到網友惡意批評，嗆她「這麼醜、這麼噁心的肚子，怎麼敢露出來」，她因此砸下60萬進行抽脂加上腹部拉皮手術，才消除心中焦慮感。