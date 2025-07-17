「小趙麗穎」戴955萬天價耳環遭扯父貪汙！　調查結果出爐

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸18歲女星黃楊鈿甜有「小趙麗穎」之稱，她才因主演《五福臨門》走紅，就爆出因配戴價值高達230萬元人民幣（約新台幣955萬元）的奢華耳環，讓曾任公務員的父親被疑貪汙，鬧出大風波。對此，相關政府單位於16日公開調查結果，除指出黃楊鈿甜的父親有涉及兩項違法問題，也澄清了耳環事件。

▲黃楊鈿甜因主演《五福臨門》爆紅。（圖／翻攝自微博／黃楊鈿甜）

四川雅安市聯合工作組16日表示，網傳230萬的「天價耳環」，實為黃楊鈿甜母親的朋友於2016年贈送的仿製品，經檢測為玻璃材質，價值不足人民幣300元（約新台幣1246元）。此外，曾出現在黃楊鈿甜照片中的「億元別墅」，只是她多年前路過惠州某別墅時隨手拍攝的。調查證實楊某夫婦及家庭成員未參與災後重建項目或慈善捐款，也未通過其他方式牟利。

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▲黃楊鈿甜在成人禮上戴的耳環真品要價955萬元。（圖／翻攝自微博／黃楊鈿甜）

另外，相關單位也調查出，黃楊鈿甜的父親楊某在2011年至2017年於雅安市任職期間，曾與其他三名公職人員以親屬名義共同成立公司，公司存續期間營收82.98萬元（約新台幣344.8萬元），楊某利用職務之便幫助公司承攬業務，產生12萬元（約新台幣49.8萬元）利潤，楊某分得3萬元（約新台幣12.4萬元），違規所得已被監察機關沒收。

由於楊某已辭職，且非中共黨員，因此未被追加政務處分；其他三名公職人員則因違紀行為受到黨紀處分。此外，楊某在參加雅安市2010年公開招錄時，隱瞞違法生育二胎的事實，由於相關計劃生育處罰規定已廢止，且楊某已辭職，現行法律無法追究其責任。