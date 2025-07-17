ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

本土劇娜美自爆遭2男騷擾
七月下旬12星座運勢
49歲林心如度假美照
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

董璇 濱崎真緒 李國超 短今 劉品言 米砂 原幹惠 蔡岳勳

「小趙麗穎」戴955萬天價耳環遭扯父貪汙！　調查結果出爐

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸18歲女星黃楊鈿甜有「小趙麗穎」之稱，她才因主演《五福臨門》走紅，就爆出因配戴價值高達230萬元人民幣（約新台幣955萬元）的奢華耳環，讓曾任公務員的父親被疑貪汙，鬧出大風波。對此，相關政府單位於16日公開調查結果，除指出黃楊鈿甜的父親有涉及兩項違法問題，也澄清了耳環事件。

▲▼「小趙麗穎」黃楊鈿甜戴955萬天價耳環遭扯父貪汙！　調查結果出爐。（圖／翻攝自微博／黃楊鈿甜）

▲黃楊鈿甜因主演《五福臨門》爆紅。（圖／翻攝自微博／黃楊鈿甜）

四川雅安市聯合工作組16日表示，網傳230萬的「天價耳環」，實為黃楊鈿甜母親的朋友於2016年贈送的仿製品，經檢測為玻璃材質，價值不足人民幣300元（約新台幣1246元）。此外，曾出現在黃楊鈿甜照片中的「億元別墅」，只是她多年前路過惠州某別墅時隨手拍攝的。調查證實楊某夫婦及家庭成員未參與災後重建項目或慈善捐款，也未通過其他方式牟利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「小趙麗穎」黃楊鈿甜戴955萬天價耳環遭扯父貪汙！　調查結果出爐。（圖／翻攝自微博／黃楊鈿甜）

▲黃楊鈿甜在成人禮上戴的耳環真品要價955萬元。（圖／翻攝自微博／黃楊鈿甜）

另外，相關單位也調查出，黃楊鈿甜的父親楊某在2011年至2017年於雅安市任職期間，曾與其他三名公職人員以親屬名義共同成立公司，公司存續期間營收82.98萬元（約新台幣344.8萬元），楊某利用職務之便幫助公司承攬業務，產生12萬元（約新台幣49.8萬元）利潤，楊某分得3萬元（約新台幣12.4萬元），違規所得已被監察機關沒收。

由於楊某已辭職，且非中共黨員，因此未被追加政務處分；其他三名公職人員則因違紀行為受到黨紀處分。此外，楊某在參加雅安市2010年公開招錄時，隱瞞違法生育二胎的事實，由於相關計劃生育處罰規定已廢止，且楊某已辭職，現行法律無法追究其責任。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黃楊鈿甜

推薦閱讀

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」：動作過了

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」：動作過了

3小時前

火辣空姐脫了「上空趴桌」推寫真集！街頭屁股蛋見客　羞認：沒做防護

火辣空姐脫了「上空趴桌」推寫真集！街頭屁股蛋見客　羞認：沒做防護

8小時前

獨家／林襄經紀人宣布離開台灣　壓力過大移居蘇州「我才睡得著覺」

獨家／林襄經紀人宣布離開台灣　壓力過大移居蘇州「我才睡得著覺」

8小時前

老婆歐菈受驚嚇！　鳳梨遭歹徒連開12槍「本人狀況曝光」

老婆歐菈受驚嚇！　鳳梨遭歹徒連開12槍「本人狀況曝光」

6小時前

GD後台「合照關穎」親切說再見！　她放大看驚覺：處處都是細節

GD後台「合照關穎」親切說再見！　她放大看驚覺：處處都是細節

10小時前

「小趙麗穎」戴955萬天價耳環遭扯父貪汙！　調查結果出爐

「小趙麗穎」戴955萬天價耳環遭扯父貪汙！　調查結果出爐

1小時前

GD台北做了「一件從不會做的事」　李洙赫：說真的，我的心融化了

GD台北做了「一件從不會做的事」　李洙赫：說真的，我的心融化了

7小時前

劉雨柔順產女兒！醫護驚呼「也太長了」　她喜曝全家福

劉雨柔順產女兒！醫護驚呼「也太長了」　她喜曝全家福

5小時前

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！　怒控一劍浣春秋惡評要求出面道歉

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！　怒控一劍浣春秋惡評要求出面道歉

7/15 18:12

李壽根拋售7000萬大樓救病妻！　她洗腎14年「親哥捐腎」認：心情複雜

李壽根拋售7000萬大樓救病妻！　她洗腎14年「親哥捐腎」認：心情複雜

6小時前

鳳梨驚傳「遭子彈掃射」發文報平安！　黑底白字曝現況

鳳梨驚傳「遭子彈掃射」發文報平安！　黑底白字曝現況

6小時前

簡立喆被母校學弟妹放鴿子！　到場才知「活動提前辦完忘通知」

簡立喆被母校學弟妹放鴿子！　到場才知「活動提前辦完忘通知」

3小時前

熱門影音

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」
Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！
林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟
「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD
粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD
林志玲一家三口出遊被捕捉 AKIRA抱3歲兒...耐心陪玩！

林志玲一家三口出遊被捕捉 AKIRA抱3歲兒...耐心陪玩！
F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉
GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」

GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」
巫苡萱躺椅倒了

巫苡萱躺椅倒了
吳宗憲自爆「拿了一堆GD的票」

吳宗憲自爆「拿了一堆GD的票」
GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮
Lisa瘋馬秀「解胸前絲巾」挑逗緋聞男友　Jennie趕來看「台下害羞到尖叫」XD

Lisa瘋馬秀「解胸前絲巾」挑逗緋聞男友　Jennie趕來看「台下害羞到尖叫」XD

重創災區超慘影像曝光！　 千隻毛孩等待救援

重創災區超慘影像曝光！　 千隻毛孩等待救援

KID一講CIRCUS...吳宗憲狂虧XD　「記者搞錯人數」他氣：尊重一下

KID一講CIRCUS...吳宗憲狂虧XD　「記者搞錯人數」他氣：尊重一下

Lisa曬瘋馬秀辣照：隨時可找我！　官方澄清「Angelababy從未看過」

Lisa曬瘋馬秀辣照：隨時可找我！　官方澄清「Angelababy從未看過」

李進良自嘲「上次記者這麼多是離婚」　衰捲「非法電波事件」謝胡瓜力挺

李進良自嘲「上次記者這麼多是離婚」　衰捲「非法電波事件」謝胡瓜力挺

陳柏霖被爆娶回13年女友庭瑄　露面回應：有好事會告訴大家

陳柏霖被爆娶回13年女友庭瑄　露面回應：有好事會告訴大家

林俊傑曝「罹心臟病」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟」

林俊傑曝「罹心臟病」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟」

李千娜曝21歲女兒登選秀節目！　「母女臉長超像」網起底瘋猜

李千娜曝21歲女兒登選秀節目！　「母女臉長超像」網起底瘋猜

網友批《RM》池睿恩玩遊戲擺爛　劉在錫超拼命仍輸「妳只知道吃」

網友批《RM》池睿恩玩遊戲擺爛　劉在錫超拼命仍輸「妳只知道吃」

GD到台灣了！點頭揮手致意　見粉絲超多...害羞躲起來

GD到台灣了！點頭揮手致意　見粉絲超多...害羞躲起來

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」　韓網一面倒罵：滾回妳國家

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」　韓網一面倒罵：滾回妳國家

峮峮公開隨身包「隨時要香香的」　拍廣告「展女王氣勢」全場狂讚

峮峮公開隨身包「隨時要香香的」　拍廣告「展女王氣勢」全場狂讚

看更多

【我看了什麼】土撥鼠頂餅乾太撩人？竟上演霸總戲橋段

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前42

「小趙麗穎」戴955萬天價耳環遭扯父貪汙！　調查結果出爐

1小時前61

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

3小時前1814

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」：動作過了

3小時前40

哭著也要唱台日女聲實境出發　《木曜》推手孵《走唱計劃白皮書》

3小時前50

簡立喆被母校學弟妹放鴿子！　到場才知「活動提前辦完忘通知」

3小時前31

黃豪平爆料與女友有「睡前儀式」　透露做那件事有助睡眠

4小時前30

本土劇娜美自爆遭2騷擾！男星摳手心暗示　導演嗆她「很久沒被撞？」

4小時前42

高文音斜槓直擊手術現場　大嘆「外科不是人幹的」

5小時前73

劉雨柔順產女兒！醫護驚呼「也太長了」　她喜曝全家福

5小時前41

林心如海邊度假曬美照「洩49歲真實狀態」！　網看暈：根本是25歲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」
    3小時前3613
  2. 火辣空姐脫了「上空趴桌」推寫真集！
    8小時前347
  3. 林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州
    8小時前4422
  4. 鳳梨遭逮歹徒開連開多槍「本人狀況曝光」
    6小時前2821
  5. GD後台「合照關穎」親切說再見！
    10小時前1
  6. 「小趙麗穎」戴955萬天價耳環遭扯父貪汙！調查結果出爐
    1小時前81
  7. GD台北做了「一件從不會做的事」
    7小時前303
  8. 劉雨柔順產女兒！醫護驚呼「也太長了」喜曝全家福
    5小時前143
  9. 前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉
    7/15 18:12101
  10. 李壽根拋售7000萬大樓救病妻
    6小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合