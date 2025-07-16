獨家／林襄經紀人宣布離開台灣　壓力過大移居蘇州「我才睡得著覺」

記者葉文正／台北報導

林襄近兩年在啦啦隊與影劇圈大放異彩，幕後操盤手經紀人攝影師莉奈功不可沒，不過莉奈僅兩年事業太過繁忙，還要操盤小龍女經紀事務，身體亮紅燈，並坦承：「其實這兩年的疾病，讓我迅速變老變醜，一度非常沒有自信，照鏡子被自己醜哭那種，但我在蘇州可以睡得著覺，七月移居過去，希望改善身體問題，繼續好好重拾攝影師工作。」

▲莉奈宣布離開台灣，移居蘇州。（圖／翻攝莉奈臉書）

攝影師莉奈說，除了自己移過去，兒子也過去念國際學校，兒子念書他很放心也很乖，讓她放心，她也透露：「就是養身體，醫生說內分泌失調要痊癒且擺脫吃藥，可以換個經緯度的國家試看看。」至於台灣的工作，她說都是照舊，跟股東還有員工處理。

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▲莉奈被拍也有另一種個性美。（圖／翻攝莉奈臉書）

莉奈也提到，之前跑了許多國家，除了旅遊，也試看看能不能睡著尋求到好的能量，結果發現在西班牙跟蘇州睡得最好，最後決定在蘇州租房，也是多多體驗，才能證實。她也透露處理經紀事務最為繁雜，需要相當程度的操心，還是當攝影師比較單純。

▲莉奈喜歡攝影師的工作。（圖／翻攝莉奈臉書）

莉奈也說，自己是因為內分泌失調，不僅頭髮掉到禿，還長痘痘美胸縮水，好在經過藥物治療後，胸部恢復之餘好像還有增大，「但一切我也變胖不少呀，健康真的很重要，反正哪種面貌都是我，大家記得都要喜歡」，還大方曝光自己160公分體重是60公斤，至於罩杯從以前就是D或E，現在有時竟然到I，讓她也感到不可思議。連爸媽還有家人都嚇到，上圍有時竟然到70I！

▲莉奈到處旅行找尋合適的地點。（圖／翻攝莉奈臉書）

對於身體出狀況，導致體重上上下下，她也不吝分享：「但我找回自信的原因，是因為拍我的攝影師，認識這麼多年，在我45公斤跟60公斤，看我的眼光對我的態度，都是一樣的！他的眼神永遠讓我知道，真的我就是我，喜歡的人就會一樣很喜歡。那眼神充滿寵溺，如同滿滿情緒價值，特別給迷失方向的女孩們。

▲莉奈驚訝自己身體的轉變。（圖／翻攝莉奈臉書）

她也認為，「每個人不管任何狀態，都值得被愛！我身邊也有入侵過怪人，一直說懷念我很瘦，和喜歡我皮膚白嫩，我那時馬上曬黑自己，不要被別人定義自己的靈魂價值。」

▲莉奈希望不要被自己的靈魂價值。（圖／翻攝莉奈臉書）