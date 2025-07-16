《驚奇4超人》隱形女懷孕跑活動！透膚中空洋裝大秀「裸色孕肚」

記者黃庠棻／台北報導

漫威影業年度鉅作《驚奇4超人：第一步》將於7月23日（三）大銀幕「蓄4待發」。今（16）日再度公開最新精彩片段搶先看和最新幕後花絮，看銀色衝浪手向驚奇4超人下戰帖、撂狠話，還有四位主角一起現身說法，異口同聲地說「戲裡戲外都親如一家！」

▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月23日上映。（圖／漫威影業提供）

《驚奇4超人：第一步》最新片段搶先看由銀色衝浪手登場，從天而降的他宣告史上最強神級大反派「行星吞噬者」即將降臨，要大家做好必死無疑的準備，就連身在現場的驚奇先生和隱形女也面面相覷，令全世界再度被籠罩在瀕臨末日危機當中。

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▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月23日上映。（圖／漫威影業提供）

第二支片段則是完全相反的溫馨週日晚餐，霹靂火與石頭人先在家裡閒聊等待，驚奇先生和隱形女才姍姍來遲，但另有「遲來隱情」的隱形女卻也隨之被迫公開，原來他們正在期待小寶寶的到來，霹靂火和石頭人立刻雀躍恭喜隱形女，但也不忘吐槽驚奇先生，當然還自詡將是全世界最棒的舅舅。

▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月23日上映。（圖／漫威影業提供）



在最新幕後花絮中，四位主角異口同聲地說彼此戲裡戲外都親如一家。「驚奇隊長」佩德羅帕斯卡先說「這家人充滿了關懷與愛，而我們不費吹灰之力就辦到了！」；「隱形女」凡妮莎寇比也說「我們非常幸運能夠如此契合。」





▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月23日上映。（圖／漫威影業提供）

「霹靂火」喬瑟夫昆恩接著附和「這種化學反應絕對是強求不來的！」，最後「石頭人」艾邦摩斯貝克許則總結「我們四個極力讓這家人更加人性化！」

▲《驚奇4超人：第一步》即將在7月23日上映。（圖／漫威影業提供）

而《驚奇4超人：第一步》全球宣傳也正馬不停蹄地進行中，台灣時間上周五，主演卡司佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比、喬瑟夫昆恩、艾邦摩斯貝克許、「銀色衝浪手」茱莉亞加納和「行星吞噬者」拉爾夫伊內森全體暨導演麥特夏克曼一同出席於倫敦IMAX影院盛大舉行的特映，更有從海德公園連線的皇家愛樂樂團《驚奇4超人：第一步》配樂組曲「首奏會」，由本片奧斯卡配樂家麥可吉亞奇諾引介。

▲《驚奇4超人：第一步》如火如荼宣傳中。（圖／漫威影業提供）

身為西班牙後裔的佩德羅帕斯卡透露本片的拍攝景點之一、位於西班牙北部的奧維埃多，就是他的家族根源，所以更令他在拍攝時有份回家的親切感，而昨（15）日四位主角，包含凡妮莎寇比驚喜著挺著懷孕的大肚遠渡澳洲雪梨出席活動，現場也聚集大量粉絲為一睹巨星光彩。《驚奇4超人：第一步》將於7月23日（三）蓄4待發全台震撼大銀幕！

▲《驚奇4超人：第一步》如火如荼宣傳中。（圖／漫威影業提供）