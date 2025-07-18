7月18日星座運勢／水瓶座財運大發 雙子座小心小人拖累
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：突破眼前僵局
感情：感情和好如初
財運：財源滾滾如水
幸運色：深棕色
貴人：射手
小人：處女
工作：別被小人拖累
感情：瀕臨感情危機
財運：採取穩健策略
幸運色：珊瑚橘
貴人：雙子
小人：天秤
工作：激活業務人員
感情：活潑可增魅力
財運：收益多有波動
幸運色：暗紅色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【土象星座】
工作：出現工作倦怠
感情：雙方信任彼此
財運：運勢利路亨通
幸運色：亮橘色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：事情變化變多
感情：缺乏追求勇氣
財運：可以繼續投資
幸運色：可可色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：勞煩前輩指點
感情：欣賞對方特質
財運：減少衝動花費
幸運色：淡金色
貴人：天秤
小人：雙魚
【水象星座】
工作：多和客戶熱絡
感情：放下過往情傷
財運：分散投資標的
幸運色：楓糖色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：避免疾言厲色
感情：情感口角增加
財運：財運進財順利
幸運色：抹茶色
貴人：處女
小人：獅子
工作：實施實際計畫
感情：心裡比較孤單
財運：積累始於足下
幸運色：香檳色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【火象星座】
工作：多加留意對手
感情：感情長久發展
財運：投資避免盲從
幸運色：泥土色
貴人：水瓶
小人：金牛
工作：易感懷才不遇
感情：更多耐心包容
財運：花費都在伴侶
幸運色：星空色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
工作：留意別過操勞
感情：多加體諒彼此
財運：不必貪求快速
幸運色：粉紫色
貴人：獅子
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響