樂團主唱異地突收男友「5字訊息」！　崩潰心碎：連哭都沒力氣

▲小男孩樂團推出新歌MV。（圖／滾石提供）

記者翁子涵／台北報導

小男孩樂團由團長昌哥、主唱米非、吉他手漢斯與鼓手阿中組成，在5月23日逢出道十週年之際，推出第五張專輯《Dark Side of the Sun》，新單曲〈一秒的距離〉靈感來自一段錯過的關係，漢斯表示：「真正改變命運的，不是重大決定，而是一秒的遲疑、一秒的距離。」昌哥則補充：「秒是時間單位，距離是空間單位，一秒雖渺小，卻能決定心的遠近。」這首歌在混亂與溫柔之間游移，展現愛情的脆弱，也寄託一絲希望，那怕一秒的理解，也可能成為重拾聯繫的關鍵。

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▲▼小男孩樂團分享感情經歷。（圖／滾石提供）



團員們也不藏私分享感情經歷，昌哥提到與現任太太多次在異地錯身而過，「我們曾在紐約、倫敦不斷錯過，直到羅馬那一秒，我說了一句話，才發現彼此都在等。」這段故事也成為他筆下情感轉折的來源。米非則分享一段遠距離戀情的崩潰經驗：「那時每天為時差熬夜等訊息，最後卻聽到『欸，我劈腿了。』真的像個傻子，但也讓我更能唱懂歌詞裡那種無力靠近的感覺。」

〈一秒的距離〉更貼近真實生活中的壓抑與遺憾。漢斯說：「我們放下旋律的包袱，讓音色更失控、人聲更私密，副歌甚至疊錄耳語，像深夜低聲說話。」昌哥則笑說：「我們大概已經練就了能將腦中故事化為旋律的能力。」米非也提到，錄音挑戰並不在技巧，而在於詮釋出「連哭都沒力氣」的心麻狀態，展現極度克制的情感。

MV也以live band形式拍攝，留下不少趣事。阿中笑說：「拍攝當下燈一關我差點睡著，等到音樂一下，我一秒醒來重返錄影狀態，真的超貼歌名！」而近期米非也為〈要死不死的情歌〉積極製作短影音內容，盼用貼近生活的方式傳遞療癒訊息，「每一支影片背後都想提醒大家：不要委屈自己，也不要懷疑自己值得被愛。一次拍五支差點忘記自己是歌手，也歡迎導演們來找我演戲，我真的超入戲！」

