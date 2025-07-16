《鬼滅之刃無限城篇》東京戲院「1天上映40場」　網：比公車班次還多

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《劇場版鬼滅之刃無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將於18日日本率先全世界上映，台灣則是排期8月8日，全世界150個國家地區都會接力上映。隨著「鬼滅旋風」再臨，東京的電影院出現「1天上映42場」的驚人數字，令網友傻眼：「比公車巴士的班次還多！」

▲《鬼滅之刃無限城篇》日本18日率先全球上映，日本東京戲院「1天上映40場」。（圖／翻攝自日網）

據日媒《週刊女性》報導，有電影媒體人透露，《鬼滅之刃無限城篇》將會在全日本443家電影院上映，場次非常驚人，「東京新宿的TOHO Cinemas一天上映40次，地方城市也有一天上映20至30次的電影院接連出現。」事實上，日本更推出「零點上映場」，全國只有24家電影院排出這種時間，電影票已經全數售罄。

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《鬼滅之刃無限城篇》的場次引發日網討論。網友驚呼「鬼滅的上映次數比附近公車站的班次還多」、「TOHO新宿一天上映40次，這也太誇張了吧」。由於暑假期間也有不少電影上映，另外有網友認為，《鬼滅》的上映場次影響到其他電影的上映時間，「一天上映整天，幾乎像是影院包場，這有點過頭了吧……也有人想看其他電影啊……？」、「鬼滅上映時，想看的電影變多了，真是傷腦筋」。

▲日本東京新宿電影院排《鬼滅之刃》1天就高達40場次。（圖／翻攝自日網）

然而這並非《鬼滅》劇場版場次最誇張的一次，2020年《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上映時，TOHO Cinemas新宿一天上映高達42次，還有電影院一天上映50次，媒體人指出，當時新冠疫情嚴峻，部分電影延期上映，才會出現這樣的場次，「今年上映次數依然這麼多，顯示說電影院對動畫的期待」。

《鬼滅之刃無限城篇》第一章電影時長155分，比《無限列車》117分還多，看完全片要2小時35分。