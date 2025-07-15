日本G級女星上節目突宣布結婚！　認「連親友都不知情」

記者蔡宜芳／綜合報導

日本38歲女星原幹惠在16歲時以寫真偶像身分出道，因為豐滿的G罩杯身材，被封為美胸代表之一。她在今年3月才公開簽約新東家重返演藝圈，沒想到，15日就在節目上驚喜宣布已婚，且消息連親朋好友都不知道。

▲原幹惠今年3月才又簽約經紀公司。（圖／翻攝自Instagram／mikie_hara.official）

在《跳舞吧！秋刀魚宮殿！！》15日播出的節目中，主題為「新婚不久就煩惱不斷的名人們」，參與的來賓包括藝人足立梨花、前花式滑冰選手村上佳菜子等已婚名人。然而，對外是未婚身分的原幹惠卻也一同坐在嘉賓席，對此，主持人明石家秋刀魚說：「是結婚…？」她坦率地表示：「我結婚了啦，真的還沒多久，所以是第一次說出來。」

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原幹惠透露，她結婚的事情幾乎沒有對外公開，連朋友、部分親戚都還不知道。她表示自己並不是刻意保密，而是真的才剛結婚，對於要在節目上公開婚訊，她也感到很緊張，「說實話，我連親戚都不是很能信任。」一番話引搞笑團體「三四郎」的小宮浩信立刻將話題轉向主持人，指著明石家秋刀魚說：「他才是最不可信的那個吧！」引發現場一陣爆笑。

▲原幹惠在節目結束後，也於社群報告喜訊。（圖／翻攝自Instagram／mikie_hara.official）

原幹惠在2003年參加「全日本國民美少女選拔賽」獲得寫真獎，隨後以寫真女星身分出道，火辣身材讓她迅速走紅。後來，她也在電視劇《Cutie Honey THE LIVE》中擔任主演，展開演員生涯，2018年以赴海外留學為由，暫停演藝活動，今年才又正式回到演藝圈。