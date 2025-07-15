《爸爸3》諾一主演電影！合體「真實熊貓」劉燁、霓娜一家三口合體

記者黃庠棻／台北報導

將於8月29日上映的熊貓冒險電影《熊貓月寶》，是由拍攝過許多動物電影的法國導演吉勒斯德麥斯崔執導，這次他特別邀請了影后、影帝級的演員張艾嘉與劉燁一起參與演出，更增添了《熊貓月寶》的可看性。

▲《熊貓月寶》由張艾嘉與劉燁參與演出，劉燁的兒女劉諾一、劉霓娜也一同亮相。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

同時，劉燁的一對中法混血的兒女劉諾一與劉霓娜，也在這部電影中首度亮相，可以看到他們與爸爸一起演出之外，熊貓和劉諾一的自然互動更是電影的最大亮點。為了讓觀眾可以毫無隔閡地觀賞《熊貓月寶》，電影公司也特別做了中文配音版本讓親子一起開心欣賞在片中熊貓的精彩演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《熊貓月寶》由張艾嘉與劉燁參與演出，劉燁的兒女劉諾一、劉霓娜也一同亮相。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）



在《熊貓月寶》的預告片中，可以看到劉諾一與熊貓的超萌演出，他也是當時戲裡戲外所有劇組人員中，唯一可以擁抱熊貓的人。在演出這部電影之後，劉諾一在法國電視台接受訪問時，也提到自己不一定要繼承父親的衣缽演戲，但很篤定地說他希望能夠做保育動物之類的工作，因為演出《熊貓月寶》之後啟蒙了他愛護動物的精神感召，也是拍這部電影沒有預期到的影響。

▲《熊貓月寶》由張艾嘉與劉燁參與演出，劉燁的兒女劉諾一、劉霓娜也一同亮相。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

知名影帝劉燁與他的法國妻子安那伊絲結婚16年，育有兩個兒女劉諾一和劉霓娜，有趣的是諾一比霓娜大兩歲，但諾一在《熊貓月寶》中演出的卻是弟弟。

▲《熊貓月寶》由張艾嘉與劉燁參與演出，劉燁的兒女劉諾一、劉霓娜也一同亮相。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

知名法國導演吉勒斯德麥斯崔，一直以來相當擅長拍攝野生動物，這次特地遠赴四川拍攝《熊貓月寶》，更是難得一見無CG的熊貓演出。導演堅決用兩隻真熊貓演出，不用視覺特效，希望從劉諾一與熊貓自然的互動中，讓觀眾感受到最可愛、純真的畫面。

▲《熊貓月寶》由張艾嘉與劉燁參與演出，劉燁的兒女劉諾一、劉霓娜也一同亮相。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

《熊貓月寶》劇情描述一個12歲的小男孩「天天」，與姊姊來到四川成都的奶奶家渡假，卻因為意外跌落到保護區而邂逅了一隻小熊貓月寶，他與月寶產生了深厚的情感，也讓他的生活發生了翻天覆地的變化。沒想到一次天天與月寶在森林裡遊玩時不小心迷了路，因此展開了一段驚險、有趣又充滿危機的冒險旅程。

▲《熊貓月寶》由張艾嘉與劉燁參與演出，劉燁的兒女劉諾一、劉霓娜也一同亮相。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）