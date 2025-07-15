首爾直擊／Saja Boys「真人隊長」到場！　安孝燮聳肩跳舞⋯全場記者超嗨

記者吳睿慈／首爾報導

南韓年度鉅作《全知讀者視角》找來李敏鎬、安孝燮、Nana、蔡秀彬、申承浩等強大的人氣演員領銜主演，電影15日在韓舉辦試映記者會，由於安孝燮所配音的《Kpop獵魔女團》在全球爆紅，他15日出席活動時，還被要求擺出〈Soda Pop〉歌曲的舞蹈動作，真人版隊長「振宇」走出螢幕，引起全場歡呼聲不斷。

▲《全知讀者視角》由李敏鎬、安孝燮、Nana、蔡秀彬、申承浩領銜主演。（圖／記者吳睿慈攝）



安孝燮在動畫《Kpop獵魔女團》裡飾演「惡魔男團」Saja Boys隊長振宇，他全程英文配音，沈穩富有磁性的嗓音紅遍全球，動畫裡的〈Soda Pop〉歌曲爆紅，他15日出席電影《全知讀者視角》映記者會，被問及爆紅的心得感想，他幽默回答：「我最近都在過著『You’re my Soda Pop』的日子，覺得是很有趣的企劃所以參與配音，沒想到會這麼受到喜愛。」巧妙融合電影台詞，逗笑所有人。

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安孝燮前作《Kpop獵魔女團》在全球爆紅，他表示，希望乘著這股氣勢，也讓《全知讀者視角》受到全球歡迎，「最近我全心投入在《全知讀者視角》，也希望能藉由《Kpop獵魔女團》受到很多人喜愛，讓這部電影獲得更多正向回饋。」

▲安孝燮在綠幕前演戲感到很新鮮。（圖／記者吳睿慈攝）



他在《全知讀者視角》裡飾演主角「金獨子」，電影有大量精彩的CG特效，他的職涯裡難得在綠幕前演戲，「雖然不容易，但我何時還有這樣可以飛起來、救同伴的時候，所以我很期待CG效果，在親眼看到後覺得很痛快。」

對於角色敘述，安孝燮表示「我在什麼都不知道的零為起點下開始接觸這個角色，他不是英雄型，也不是莽撞型，而是在非常現實的位置上對情況做出反應的角色。獨子是主角，但卻不像主角。我認為，比起特殊能力，他的平凡反而是最大的武器，我很好奇這樣的人是否能說服觀眾。」與原著不同，電影裡的角色更注重於引發觀眾的深思「遇到這樣狀況時，你會做出怎樣的選擇」。

▲安孝燮擺出Saja Boys舞蹈動作非常害羞。（圖／記者吳睿慈攝）



有趣的是，最後輪到個人拍攝時，安孝燮被要求擺出〈Soda Pop〉的舞蹈動作，他先是害羞地不知所措，但最後乖乖地擺出聳肩舞動的姿勢，逗得全場笑出來，氣氛歡樂。《全知讀者視角》7月23日晚場起於台灣盛大獻映。