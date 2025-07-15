向佐出事了！　澳門賭博「以賭客借錢746萬沒還清」被賭場提告

記者陳芊秀／綜合報導

40歲香港男星向佐驚傳被澳門賭場提告！他被控去年（2024）以賭場顧客身分借200萬港幣（約台幣746萬元）換成籌碼，但是沒有在當日還清，雖然本人支付部分還款，但還欠140萬港幣（約台幣522萬元），因此透過香港法院正式提告。

▲向佐澳門賭博欠款746萬沒還清，被當地賭場提告。（圖／翻攝自微博）

據《香港01》報導，美高梅中國控股有限公司在澳門經營賭場，近日向香港區域法院提出訴訟，指控藝人向佐在2024年12月1日，以賭場顧客身份借取200萬港幣，並換成籌碼，但未按照協議於當日清還款項。

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根據協議，美高梅中國控股有權向向佐收取年利率18%計算的利息，並從借款當日起計算至還款完成為止。而扣除向佐戶口的金額以及部分還款後，美高梅中國指出，向佐還欠款140萬港幣，因此在香港法院提起訴訟，要追討欠款及相關利息。

向佐是影視大亨向華強的兒子，媽媽「向太」是企業女強人陳嵐，2019年與女星郭碧婷結婚。他近日工作重心放在大陸直播帶貨，也在綜藝節目露臉，去年12月2日曾在微博曬照，感謝品牌送聯名熊貓玩偶，當時IP位置正是澳門。

▲向佐去年12月2日微博發文，IP位置在澳門。（圖／翻攝自微博）