蔡依林新專輯預購來了！　「全裸激辣照曝光」美背全都露

▲ 蔡依林新專輯將於25日發行。（圖／凌時差提供）



記者翁子涵／台北報導

JOLIN 蔡依林時隔6年的新專輯《Pleasure》在眾人引頸期盼下，宣布將於25日下午3點全球數位發行，實體專輯則於16日開啟預購，專輯兩大版本為「七罪花園版 / 愉悅重生版」，而7月16日正是JOLIN出道的26週年，選在這一天與歌迷迎接重要時刻，也象徵《Pleasure》是一份獻給樂迷與自己最珍貴的生日禮物。

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▲▼ 蔡依林新專輯視覺曝光。（圖／凌時差提供）



JOLIN 繼《Ugly Beauty》後，持續探索聲音與自我，《Pleasure》以人性「七宗罪」為靈感，探討慾望、痛苦與自我救贖，帶領聽眾透過這段「穿越慾望、尋回愉悅」的旅程，她更於疫情期間遠距進修 Berklee 音樂學院課程，學習錄音與創作，也決定親自動筆，將慾望轉為創作能量，透過台北、洛杉磯及線上音樂營與全球音樂人合作，完成11首真誠無拘的新作。

實體專輯也從視覺上呈現了「罪與慾」的雙重宇宙，分為兩大版本：「七罪花園版」與「愉悅重生版」，視覺由來自韓國的攝影師 Cho Gi-Seok 拍攝，他曾與Billie Eilish、Jennie、LE SSERAFIM、Red Velvet、CL、 XG、Kylie Jenner 等國際巨星合作。

此次他交織出獨特畫面，巧妙置入「蘋果」「玫瑰」等象徵欲望的符號，打造如同隱藏禁忌故事的中世紀花園，引領樂迷踏入一場古老誘惑的感官冒險。「愉悅重生版」由活躍於洛杉磯與紐約的美國多媒體藝術家 Brian Ziff 掌鏡，曾與 TheWeeknd、Shawn Mendes、Jessie J 、Doja Cat 等國際藝人合作，以融合音樂與影像的強烈敘事與夢幻視覺聞名。

此版本在美國拍攝兩天，共完成七套造型，封面影像中，JOLIN化身女祭司，佇立於末世神話高塔之巔，戲劇化光影勾勒神祇般輪廓，營造神秘氛圍。其中一組「金屬化脊椎」的視覺，JOLIN 以背影入鏡，金屬脊椎如盔甲自背上生長，象徵從脆弱淬鍊出的堅韌與蛻變。透過這張專輯，她經歷一場痛苦卻愉悅的重生。

隨著專輯發行倒數，JOLIN 將於7/22現身【Pleasure Wonderland】專輯搶聽會，與媒體、DJ、樂評及幸運歌迷一同搶先聆聽新作，並由JOLIN親自分享創作故事。欲參加聽歌會的歌迷須先於 7/16 中午12:00 完成JOLIN 官方網站會員註冊，並於 7/17中午12:00至官方網站限時報名聽歌會活動。

