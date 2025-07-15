蹦闆豪砸百萬玩楓之谷！　請助理幫忙練一年「驚人等級曝光」

記者孟育民／台北報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，副業包括花店、蚵仔煎店、飲料店、酒商、酒店、建築業等等，還跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。向來花錢不手軟的他，日前拍片分享豪砸100多萬玩楓之谷，甚至請了一個助理幫忙練等，「她幫我玩了一整年，我記得我現在已經288等了。」

▲蹦闆豪砸百萬玩楓之谷 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）



蹦闆平常都請助理幫忙練等，坦言自己連帳號密碼都不清楚，不過此人是免費幫人，「這個人很猛，她是個小女孩，她好愛玩楓之谷。」被問到100多萬怎麼花的？他則說：「假如遇到100個角色，我至少要贏90個，我要站到10％左右，所以她要幫我去分配說，我要買什麼裝備，買完之後結果就沒上，我本來要玩的，但去年就遇到《拳上》，就一直沒玩到現在。」

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▲蹦闆一年都沒上線了 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）



事實上，蹦闆在花錢上向來不手軟，今年5月才斥資1.4億元開全新旗艦店，包含購入店面房產、裝潢費用約2000萬元與進貨成本。如今他手上不只有多家店面，還擁12間房、6台車，先前受訪時也透露：「我買房子到現在沒超過5分鐘過，只要我貸款拿得出來，完全憑感覺，我當初買房子只要在同一條路上，我以前有個夢想，我想買一整排，我人生最自豪的事情，我目前房子框起來是個圓圈，大概每過15分鐘就會看到我的房子，跟買哪裡沒關係，純粹就是我想連成一條線，現在全部都租給別人，只有兩間是空的。」

