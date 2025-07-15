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NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君不離棄扛生計…收入曝

遇難關不分飛／獨家！默默合作洽談商演　朱海君、NONO堅情不變

▲NONO捲入性侵、猥褻等性醜聞案後，朱海君首度露面出席商演，還一度淚灑現場。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

NONO陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，一審遭判刑2年6個月，就算罪證確鑿，老婆朱海君依舊對NONO不離不棄。日前朱海君掰了合作14年的老東家豪記唱片，據悉，她雖不再有唱片公司當靠山，NONO卻會為她出面洽談商業活動，顯見夫妻感情不變，彼此依舊是最佳戰友。

曾獲金曲獎台語歌后殊榮的朱海君，一度走路有風，不只唱歌，還常上綜藝節目分享自己購買的愛馬仕、香奈兒等精品包，但在老公NONO陳宣裕捲入強制猥褻、強制性交等案後，朱海君一夕之間變得低調。

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告別老東家　扛三千萬貸款

遇難關不分飛／獨家！默默合作洽談商演　朱海君、NONO堅情不變

▲NONO（右）發生性醜聞事件前，常與老婆朱海君（左）合體出席活動或看演唱會。（圖／鏡週刊提供）

事發之後，朱海君仍照常接商演，當時她出席台中商演活動時，曾一度情緒潰堤，轉身拭淚。自此之後，朱海君都會要求廠商盡量不要把她的照片放在宣傳海報上，此舉是因她想避免引起不必要的流言蜚語與媒體跟拍；且雖有豪記唱片保護，朱海君的工作圈也瞬間縮小，僅交由一位執行經紀包辦她的所有業務。直到豪記唱片與朱海君續談合約，發現能給予她的幫助並不多，與其續約，不如放飛。

而NONO爆發性侵、猥褻等性醜聞案後，演藝事業全部停擺，原本一個通告還有2萬元進帳，現在一切歸零，家裡的經濟重擔全落在朱海君身上；尤其現在居住的北市住所，還有3千萬元房貸，光是一個月的貸款加上生活開銷，月收至少要30萬元起跳。

月收60萬起　簽約先問老公

遇難關不分飛／獨家！默默合作洽談商演　朱海君、NONO堅情不變

▲朱海君活動邀約不斷，每個月至少都有4場演出。（圖／翻攝自臉書）

據本刊接獲線報，指NONO家在新北市是地主之家，經濟上不虞匱乏；朱海君家境也不錯，加上一場演出要價15萬元至20萬元之間，以她一個月至少有4場演出，月入60萬元是基本，因此一家三口的生活，並不至於太過拮据。目前NONO無法從事演藝工作，選擇站在妻子身後、為她過目合約及談商演，也算是「婦唱夫隨」。

遇難關不分飛／獨家！默默合作洽談商演　朱海君、NONO堅情不變

▲朱海君曾獲第31屆金曲獎台語歌后殊榮，為她的歌唱生涯鍍金。（圖／台視提供）

其實朱海君商演邀約不少，6月初的鳳飛飛「祝你幸福」講唱會，就由她擔任引言人，分享鳳飛飛在她心中的崇高地位，當時她說：「鳳姐的歌聲就像是我人生中的寶典，當我迷茫時，祂的音樂總能給我力量與方向。」話說得隱晦，但聽得出在這2年的低潮裡，鳳飛飛的歌給了她不少力量。

遇難關不分飛／獨家！默默合作洽談商演　朱海君、NONO堅情不變

▲朱海君受邀擔任鳳飛飛「祝你幸福」講唱會引言人，更吐露每當自己感到迷茫之際，鳳飛飛的音樂總能給她力量與方向。（圖／鳳飛飛故事館提供）

這2年來，關於NONO與朱海君可能離婚的閒言閒語不少，但早在與豪記唱片約滿前，朱海君曾與不少公司洽談，最後的結語都是：「我回家跟我老公（NONO）討論一下再決定。」短短一句話，點出了她與NONO之間的感情一如往常。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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