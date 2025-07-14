梧桐妹曬孫志浩父女合照「繼母林若亞罕入鏡」！　洩47歲真實模樣

記者顧齊祐／綜合報導

賈靜雯與前夫孫志浩的長女梧桐妹，近期在Instagram限時動態分享了一張家庭聚會的合照，照片中不僅出現父親孫志浩，繼母林若亞也罕見入鏡，意外讓林若亞的近況曝光。47歲的林若亞保養得宜，狀態驚艷，引發網友熱議。

▲梧桐妹為賈靜雯與前夫孫志浩的女兒。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



照片中可見，梧桐妹與父親孫志浩及繼母林若亞在餐廳用餐，三人神情愉悅，氣氛融洽。梧桐妹坐在父親身旁，林若亞則從孫志浩後方探頭入鏡，對著鏡頭比出YA的手勢，展現輕鬆愉快的心情。林若亞身穿灰色無袖上衣搭配淺色短褲，秀出修長美腿，整體造型清爽自然。現年47歲的她，膚質光滑且氣色紅潤，完全看不出歲月痕跡。

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▲林若亞罕見與孫志浩父女倆同框。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



林若亞早年以模特兒身份出道，之後轉戰戲劇圈，曾參演多部影視作品，包括民視《新兵日記》。她在2016年與孫志浩結婚後逐漸淡出演藝圈，專注家庭生活。婚後的她幾乎不再經營社群平台，也鮮少公開露面，讓外界難以得知她的動態。此次罕見入鏡，讓不少網友驚嘆她的凍齡美貌。

▲梧桐妹與父親、繼母的感情相當融洽。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



梧桐妹的父母賈靜雯與孫志浩過去曾因婚姻破裂鬧上法庭，針對女兒的監護權展開激烈爭奪。最終雙方達成和解，賈靜雯得以將梧桐妹留在身邊，並遵守成年前不得公開她生活的條件。如今梧桐妹已滿20歲，開始經營自己的社群平台，展現獨立成熟的態度，與父母及繼父母之間的關係也越發融洽。