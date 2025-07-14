超狂！SJ銀赫接台灣選秀主持棒　製作人B2曝8位數邀約內幕「出外景也行」

記者孟育民／台北報導

緯來大型原創實境選秀節目《宇宙啦啦隊》，繼上周公布頂流評審名單之後，再度公布喜訊，節目主持人將由「韓流帝王」SUPER JUNIOR 銀赫擔綱。製作人B2今（14日）出席記者會，坦言節目斥資近9位數，更花下8位數的主持費邀請銀赫主持，大約會錄製半年，「我們錄影全部在台灣，所以他會完全配合，包含連出外景他都願意，我覺得他人非常好，沒有開出超過我們的預算，告訴我們平常做人要拜拜。」

▲B2製作大型選秀節目《宇宙啦啦隊》。（圖／記者徐文彬攝）

對於能邀請到銀赫，B2坦言主持人選曾一度陷入苦思：「我們希望是一位主持經驗豐富又對舞蹈、甚至對我們想建立台韓訓練生想法認同，並且也不陌生的人。」B2接著說：「有天我想起之前在韓國跟銀赫團隊的人聊天時，提到希望有機會合作，因此便主動詢問他們的意願，後面就非常順利的進行。」

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▲銀赫將擔任主持人 。（圖／緯來提供）

問起銀赫怎麼會想要接下這個節目，他透露和台灣深厚的淵源：「以前我在台灣寄宿家庭生活過，也上過很多節目，台灣的粉絲們一直以來都給我很多不變的支持與愛，所以這次接到邀請時，我很爽快地決定參加。」銀赫也表示對這個節目的期許：「我知道台灣有很多有才華、有天賦的年輕人，我非常期待他們的潛力，也希望能盡力支持他們，因此決定參與這次的節目。」至於與語言隔閡，B2說：「他的基本中文都可以，他自己也說會再去深造，他自己就有老師，語言上溝通應該不會太多問題。」

被問是否有機會看到SuperJunior其他成員上節目？B2則說：「我當然希望如果有機會，我們就可以邀請到更多，不管是super junior，甚至更多的團體可以來在節目中一起合作。」

▲B2曝和銀赫合作內幕。（圖／記者徐文彬攝）

目前報名人數已經超過幾百人，甚至也有韓國、美國等地的女孩參賽，談到這次跨國製作的最大挑戰，B2指出：「最大的困難點在於台韓聯動的部分。」教學資源及合作資源上的整合需要花費很多時間溝通：「希望能夠讓台灣及韓國藝人有更多的結合，也希望能夠讓來參賽的隊員除了跟台灣優秀的藝人合作以外，也可以跟韓國藝人有合作表演的機會。」