蘇慧倫開唱激動噴淚！　突被「強吻臉頰」第一反應曝光

▲蘇慧倫廣州場演出完美落幕。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

蘇慧倫睽違5年推出新專輯《輕重Aftersun》，展開《就說給我聽》巡迴演唱會，從上海出發，走過杭州、台北、武漢、北京、成都，最終站於昨（13日）在廣州完美落幕，廣州場以〈追得過一切〉、〈傻瓜〉、〈抬頭紋〉展開序幕，全新的開場歌單讓粉絲驚喜不已，蘇慧倫說：「小巡迴最後一場，讓我感受一下廣州的熱情！」現場立刻想起滿滿的尖叫聲，也有粉絲大喊自己「場場全勤」。

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▲▼蘇慧倫邀請丁噹擔任驚喜嘉賓。（圖／相信音樂提供）



而成都場演唱〈你會想念我嗎〉時，歌迷齊聲大喊「會！」，讓她感動落淚一度唱不下去，粉絲們暖心接力唱完整首歌，也讓她十分感動，廣州場時，蘇慧倫特別邀請丁噹擔任驚喜嘉賓，兩人合唱經典歌曲〈失戀萬歲〉，合唱後兩人擁抱獻上愛，丁噹甚至親吻蘇慧倫臉頰，讓蘇慧倫害羞又笑說：「你真的太活潑了！丁噹給我熱情、自信、奔放的感覺，只要在她身邊就會忍不住想跳舞！」不常跳舞的蘇慧倫，在現場起鬨下也即興跳了兩步，俏皮可愛的一面擄獲歌迷們的心。

這次《就說給我聽》演唱會特別選在各城市的Live House舉行，能清楚看見歌迷的臉龐與眼神交流，蘇慧倫在走過這七場演出後，充滿感謝地向大家告白：「每一站都可以見到不同的朋友，也發現真的很多人是第一次看我的演出，真的很感動！」而最終場的歌迷相當熱情，除了有粉絲衝上台送上手寫書法卷軸，讓她又驚又喜外，演唱會中途一度耳機出問題需下台調整，歌迷也自動自發地打開手機燈全場唱起〈戀戀真言〉，讓場面倍感溫馨，歌迷的神救援也讓蘇慧倫再次上台時直喊：「你們好棒。」

