瑋瑋新歌合作林佳辰訴情！　私下「真實關係」曝光

▲ 林佳辰(左起)、瑋瑋黃挺瑋合作新歌。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

擁有超過200萬YouTube訂閱的黃氏兄弟的瑋瑋黃挺瑋近年積極發展音樂事業，新單曲〈沒有寫下的永遠〉合作男團Ozone的成員林佳辰，他曾受邀參加瑋瑋主持的YouTube節目，開啟了這次合作的契機，私下的兩人都喜歡創作、熱愛音樂和唱歌，瑋瑋提出合作邀約，兩人一拍即合。

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▲▼ 林佳辰(左起)、瑋瑋黃挺瑋一拍即合。（圖／索尼音樂提供）



歌詞的核心圍繞在一段未曾說盡的情感，瑋瑋說，歌詞創作時的靈感來自一張明信片。他回憶起自己曾在某段感情中收到的一封明信片，他將這段經歷寫進歌詞，他表示：「我想傳達的是：不論文字寫了多少，最重要的那句永遠，好像都沒來得及寫上去。」相對於瑋瑋選擇直白的方式說出不想錯過的感情，林佳辰的歌詞則以不同視角切入，更為內斂，文字傾向留白、安靜地守護。



除了詞曲創作，林佳辰也首次親自參與編曲。他為這首歌設計電吉他前奏與solo，錄製當天帶著八個版本備案到現場調整，靈感來自他平時大量聆聽的日系情歌作品，沒想到最後這些版本都沒有用，因為他現場又即興設計和彈奏出第9版，最後就以最後一版定案，他笑說：「不會覺得事先的準備可惜，就是要放入最適合的版本。」

而瑋瑋也正在積極準備26日在北流登場的「返校日8：無限」演唱會，不過林佳辰因為早有工作安排，當天無法到場與瑋瑋合唱〈沒有寫下的永遠〉，林佳辰也表示非常可惜，希望之後有機會可以一起演出。

