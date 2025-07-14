南京紅姐「紅唇齊瀏海」撞臉董月花！　董至成急切割：不要再說啦！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸南京江寧一名38歲的偽娘網紅「南京紅姐（以下簡稱紅爺）」遭控約砲千名男網友，傳出與1691人發生無套性行為，性愛影片還外流全網，紅姐因此遭警方逮捕。紅姐事件在台灣掀起討論，其女裝扮裝意外撞上主持人董至成的「董月花」，引起另一波話題，本人發文：「不要再說啦！」

▲南京紅姐「紅唇齊瀏海」撞臉董月花，董至成PO對比照。（圖／翻攝自臉書）

董至成曬出上下對比照片，上方是他過去扮「董月花」的經典扮相，包括中長直髮、過眉齊瀏海、濃豔藍眼影、鮮紅唇色搭配花色服裝，對鏡頭擺出臉頰比心手勢，並加上「台灣紅姐」字樣；下方則是事件中「南京紅姐」，剛巧也是中長髮、過眉齊瀏海，豔紅唇色，標註「南京紅姐」。

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而董至成發文：「沒想到最近紅姐特別紅，紅到大家以為我是……還是要區分一下，一般我都在賣油雞」，最後提醒大眾：「路上認出我的，還是可以找我拍照～但不要再說我是南京紅姐啦！」

網友留言「董姊正多了！還是台灣的讚」、「紅姐沒有你那麼美」、「董哥你比紅姐美多了」。連藝人唐玲也忍不住留言「有點像月花姐」，董至成回應「還好只是模仿」。