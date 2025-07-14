炎亞綸看GD演唱會「掩面猛哭」！　感性告白粉絲心

記者張筱涵／綜合報導

韓國天王G-Dragon（GD）相隔多年重返舞台，於7月11日至13日在台北小巨蛋舉辦《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR 'ÜBERMENSCH'》一連三場演唱會，吸引大批粉絲朝聖，場面熱烈。藝人炎亞綸更是當場掩面哭泣。

▲炎亞綸看GD演唱會看到哭。（圖／翻攝自Instagram／aayan1120）



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炎亞綸現身13日GD台北小巨蛋演唱會壓軸場觀賞演出，並被現場觀眾拍到一度情緒激動，掩面拭淚、用衛生紙擦鼻的畫面。他隨後轉發該限時動態並幽默回應：「欸，哭被發現」，坦率展現真情流露。

隔日清晨，炎亞綸進一步分享他在演唱會中拍攝的GD表演片段，並在社群平台發文表示：「黑暗總是突然襲來，我們常常無法預知何時才會結束，但記得：『在日出之前，總會有黑夜』，要有耐心。」他更感性寫道：「@xxxibgdrgn 你走過了好長一段路，感謝上天你挺過來了，並超越了人生的諸多異常與困境。」

▲炎亞綸發文。（圖／翻攝自Instagram／aayan1120）



GD演唱會不僅是一場音樂饗宴，更成為療癒人心、鼓舞生命的力量來源。炎亞綸的深情告白也引發網友共鳴，紛紛表示「看到你跟我一樣有戒斷反應就莫名開心，好好享受」、「很有意思的2句話。授教！黑夜過後便是擋不住的太陽，有陰影的地方 必定有光」、「追星人的心情，我們都懂」。