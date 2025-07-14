《流星花園》童星何心蘊現況曝！變31歲人妻老師　跟言承旭仔仔拍過戲

記者田暐瑋／綜合報導

F4日前驚喜現身五月天的大巨蛋演唱會，睽違12年再次合體獻唱〈流星雨〉，讓大批歌迷陷入回憶殺，曾在《流星花園》番外篇飾演「歆歆」的何心蘊如今已31歲，於社群平台分享當年的劇照並回憶拍戲點滴，現況引起熱議。

《流星花園》2001年推出番外篇《流星雨之道明寺篇》，其中飾演童星角色「歆歆」的何心蘊（彭歆），在看到F4合體後，分享當年劇照。何心蘊當年僅6歲，因可愛模樣和精湛演技爆紅，如今31歲的她已結婚生子，並身兼國小老師及核果人樂團成員。

▲《流星花園》童星何心蘊現況曝光。（圖／翻攝自Threads／kathleen.10.06）



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何心蘊回憶當年拍攝的心路歷程，曾有一段哭戲需要在太陽下山前完成，整個下午都在流淚，與言承旭等F4成員合作時，對方在戲內外均展現暖心一面，尤其是言承旭對小孩演員都很細心照顧，此外，她還在《貧窮貴公子》中飾演六妹，與周渝民（仔仔）有多場對手戲，笑稱仔仔拍戲時常NG，而自己則會調皮地比手勢戲弄仔仔。

▲《流星花園》童星何心蘊現況曝光。（圖／翻攝自Threads／kathleen.10.06）



何心蘊在拍完《流星花園》和《貧窮貴公子》後便暫停接戲，但童星身份仍讓她在街頭被認出，2020年以核果人樂團成員的身份活躍於音樂界，展現多才多藝的一面。

▲《流星花園》童星何心蘊現況曝光。（圖／翻攝自Threads／kathleen.10.06）